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Suriye ve Irak'ta 36 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde toplam 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 16:55
Suriye ve Irak'ta 36 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarla toplam 36 teröristi etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen bilgilere göre; Suriye'nin kuzeyinde 32 PKK/YPG'li terörist, Irak'ın kuzeyinde ise 4 PKK'lı terörist nefes kesen bir mücadele sonucu etkisiz hâle getirildi.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Açıklamalarda, teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kaçamadığına dikkat çekildi. Bakanlık, bu mücadelede kararlılığını sürdürerek, "Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek"

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