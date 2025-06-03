Suriye ve Katar Arasında Enerji ve Ekonomi Anlaşmaları

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar'ın başkenti Doha'ya düzenledikleri ziyarette, önemli anlaşmalara vardıklarını açıkladı.

Şeybani, "Katar gazının Ürdün üzerinden sevkiyatının sürdürülmesi konusunda anlaştık, petrol ve doğal gaz alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi hususunda da mutabakata vardık," dedi. Bakan, bu ifadeleri Şam Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada dile getirdi.

Doha'ya giden 7 bakan ile birlikte, Katarlı yetkililerle enerji, sağlık, iletişim, teknoloji, ekonomi ve turizm alanlarında önemli görüşmeler yaptıklarını belirten Şeybani, sözlerine şöyle devam etti: "Bu ziyaret, Suriye'nin izlemekte olduğu olumlu açılım politikasının bir parçası olup, gerçekçiliğe, ortak çıkarlara ve karşılıklı saygıya dayanmaktadır."

Çalışmalarında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de görüştüklerini aktaran Şeybani, muhafaza edilen görüşmelerin siyasi, ekonomik, kalkınma ve insani alanları kapsayan derinlemesine müzakereleri içerdiğini kaydetti.

Ayrıca, Şeybani, Katar'ın bankacılık sektöründe Şam'a destek olacağını ve Katar ile Suudi Arabistan'a, Suriye'deki kamu çalışanları için yaptıkları "maaş yardımı" nedeniyle teşekkür etti.

Son olarak, Suriye'de üç hastanenin onarımı ve tam donanımlı hale getirilmesi, ayrıca üç yıl süresince Katar desteğiyle işletilmesi konusunda da anlaşmaya varıldığını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar ziyareti dönüşü, Şam Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar ziyareti dönüşü, Şam Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.