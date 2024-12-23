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Suriyeli Hristiyanlar Yeni Döneme Umutla Bakıyor

Şam'daki Hristiyanlar, rejim sonrası Noel kutlamaları yaparak, yeni dönemde özgürlük ve birliktelik umutlarını dile getiriyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 13:09
Suriyeli Hristiyanlar Yeni Döneme Umutla Bakıyor

Suriyeli Hristiyanlardan Umut Dolu Sesler

Suriye'de, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'daki Hristiyanlar, Noel hazırlıkları yaparken yeni dönemde ifade özgürlüğünün artacağı ve toplumsal birlikteliğin güçleneceği umudunu paylaşıyor. 25 Aralık'ta kutlanacak Noel için şehirdeki sokaklar ışıldarken, halk, bu kutlama vesilesiyle geleceğe umutla bakıyor.

Noel Pazarı Coşkusu

Şam'ın merkezinde kurulan Noel pazarında ışıklarla donatılmış büyük ağaçlar dikkat çekiyor. Farklı yaş gruplarına hitap eden etkinliklerin yer aldığı bu pazarda, insanlar Suriye'ye özgü şarkılar eşliğinde devrim marşlarını dinlerken gülümseyerek fotoğraf çektiriyor. Pazarın her köşesinde asılı olan yeni üç yıldızlı "Özgür Suriye" bayrakları ise coşkuya katkıda bulunuyor.

İfade Özgürlüğü ve Umut

AA muhabirine konuşan 26 yaşındaki Şam sakini Jessica el-Huri, rejimin devrilmesinden sonra toplumun her kesiminin saygı gördüğünü belirterek, “Hepimiz ülkemizi seviyoruz. Sadece yaşamak istiyorduk. Eğitimli, bilinçli bir halk olarak 8 Aralık'tan sonra ülkemizi yeniden inşa etme sırası bizde” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Toplumun Geleceği Hakkında Umutlar

Aynı zamanda, başka bir Şam sakini Sami Acnun da rejim sonrası durumun oldukça iyiye gittiğini ifade etti. Acnun, “İçinde bulunduğumuz baskıcı durumdan kurtulduk. Güvenlik sağlandı ve mutluyuz,” dedi. Ayrıca, Batı'nın Suriye'de dini kuralların uygulanacağına dair söylemleri reddetti ve toplumun farklı kesimlerinin bir arada yaşayabileceği bir düzenden umutlu olduğunu vurguladı.

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