Suriyeli Yüzücü Muhammed Naim Mısıroğlu, Dubai'de Altın Madalya Kazandı

Suriyeli Yüzücüden Muhteşem Başarı

Dubai'de gerçekleştirilen Oceanman Açık Su Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Muhammed Naim Mısıroğlu, 30-39 yaş kategorisinde birinci olarak göz doldurdu. İlgili yarışların finalinde, 02:48:25'lik derecesi ile altın madalya kazanmayı başardı.

Türk Bayrağıyla Kutlama

Bu önemli başarıyı elde eden Mısıroğlu, birincilik kürsüsünde Türk bayrağı açarak sevincini paylaştı. Türk vatandaşlığı da bulunan Suriyeli sporcu, bu zaferle hem kendi hem de Türk milleti adına gurur yaşattı.

Yarışmanın sonuçları, Mısıroğlu'nun yüzme yeteneklerinin ve azminin bir kez daha altını çizerken, spor camiasında da büyük takdir topladı.