Suriyelilerin Hatay'daki Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Hatay'da Devam Ediyor

Suriyelilerin, iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınmalarının ardından, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından dönüşleri sürüyor. 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yurda dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, Cilvegözü Sınır Kapısı'na aileleriyle birlikte gelerek geçiş işlemlerini gerçekleştiriyor.

Geçiş İşlemlerinde Yardımcı Olunuyor

Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'na ulaşan Suriyeliler, jandarmanın düzen sağladığı koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyorlar. Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri, Suriyelilerin yanlarında götürdükleri kıyafet ve ev eşyalarının taşınmasına yardımcı oluyor.

Gümrük işlemleri tamamlanan Suriyeliler, aileleri ile birlikte ülkelerine geçiş yapıyor. Kadın ve çocuklara öncelik tanıyan ekipler, yardım kuruluşları aracılığıyla bölgedeki ihtiyaç sahiplerine sıcak çorba ve ikramda bulunuyor.

‘Türk Milleti’ye Teşekkür Borcu Var

Cilvegözü Sınır Kapısı’na 20 kişilik ailesiyle gelen Ahmed İbrahim, Türkiye'de 11 yıl yaşadıktan sonra ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. İbrahim, "Türkiye bize çok yardım etti, Türk milleti bize hakkını helal etsin" diyerek minnettar olduklarını ifade etti.

Yeni Hayatlar İçin Ülkelerine Dönüyorlar

12 yıl aradan sonra memleketi Hama'ya dönen Ema Şavva ise, "Çocuklarım ilk kez vatanlarını görecek. Burada iyi günlerimiz de geçti, kötü günlerimiz de. Türk milletine çok teşekkür ederiz" dedi.

İdlib'e dönmek için yola çıkan Betül Eşumen, Türkiye'de doktor olmak istemekte ve insanlara yardım etmeyi hedeflediğini dile getirdi. Aileler, Türkiye'den ayrılırken yaşadıkları güzel anları asla unutmayacaklarını vurguladı.

Misafirperver Türk Halkı

Yayladağı Sınır Kapısı'na eşi ve çocuklarıyla gelen Halil Abdullah, Türkiye'de yaşadığı deneyimlerin hepsinin olumlu olduğunu ifade ederek, "Türkler ne zaman Suriye'ye gelmek isterse başımın üstünde yerleri var" şeklinde konuştu. Abdullah, 14 yıl boyunca vatanını göremediğini ve artık döneceği için mutlu olduğunu belirtti.