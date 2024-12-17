DOLAR
34,98 -0,15%
EURO
36,77 -0,1%
ALTIN
2.985,6 -0,22%
BITCOIN
3.738.127,73 -0,8%

Suriyelilerin Hatay'daki Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Hatay'daki sınır kapılarından Suriyelilerin dönüşü sürerken, duygusal ayrılıklar ve yeni başlangıçlar yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:53
Suriyelilerin Hatay'daki Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Hatay'da Devam Ediyor

Suriyelilerin, iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınmalarının ardından, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından dönüşleri sürüyor. 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yurda dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, Cilvegözü Sınır Kapısı'na aileleriyle birlikte gelerek geçiş işlemlerini gerçekleştiriyor.

Geçiş İşlemlerinde Yardımcı Olunuyor

Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'na ulaşan Suriyeliler, jandarmanın düzen sağladığı koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyorlar. Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri, Suriyelilerin yanlarında götürdükleri kıyafet ve ev eşyalarının taşınmasına yardımcı oluyor.

Gümrük işlemleri tamamlanan Suriyeliler, aileleri ile birlikte ülkelerine geçiş yapıyor. Kadın ve çocuklara öncelik tanıyan ekipler, yardım kuruluşları aracılığıyla bölgedeki ihtiyaç sahiplerine sıcak çorba ve ikramda bulunuyor.

‘Türk Milleti’ye Teşekkür Borcu Var

Cilvegözü Sınır Kapısı’na 20 kişilik ailesiyle gelen Ahmed İbrahim, Türkiye'de 11 yıl yaşadıktan sonra ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. İbrahim, "Türkiye bize çok yardım etti, Türk milleti bize hakkını helal etsin" diyerek minnettar olduklarını ifade etti.

Yeni Hayatlar İçin Ülkelerine Dönüyorlar

12 yıl aradan sonra memleketi Hama'ya dönen Ema Şavva ise, "Çocuklarım ilk kez vatanlarını görecek. Burada iyi günlerimiz de geçti, kötü günlerimiz de. Türk milletine çok teşekkür ederiz" dedi.

İdlib'e dönmek için yola çıkan Betül Eşumen, Türkiye'de doktor olmak istemekte ve insanlara yardım etmeyi hedeflediğini dile getirdi. Aileler, Türkiye'den ayrılırken yaşadıkları güzel anları asla unutmayacaklarını vurguladı.

Misafirperver Türk Halkı

Yayladağı Sınır Kapısı'na eşi ve çocuklarıyla gelen Halil Abdullah, Türkiye'de yaşadığı deneyimlerin hepsinin olumlu olduğunu ifade ederek, "Türkler ne zaman Suriye'ye gelmek isterse başımın üstünde yerleri var" şeklinde konuştu. Abdullah, 14 yıl boyunca vatanını göremediğini ve artık döneceği için mutlu olduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Doğa Yürüyüşünde Yaralanan Kişi Helikopterle Kurtarıldı
2
Erbilli Kadınların El Emeği Halıları, Turistlerin Gözdesi Oluyor
3
Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
4
Türkiye Adalet Akademisi İçin Güçlendirme Kanun Teklifi TBMM Gündeminde
5
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında 10 Filistinli Can Verdi
6
KKTC'den Türkiye'ye Gelen Eşyalara AB Standartlarında Vergi Uygulanacak
7
Suriyeli Yüzücü Muhammed Naim Mısıroğlu, Dubai'de Altın Madalya Kazandı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor