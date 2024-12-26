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Suriyelilerin Hatay'daki Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Hatay'daki sınır kapılarından dönüş yapan Suriyeliler, Türkiye'ye minnettar; ülkelerine yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:10
Suriyelilerin Hatay'daki Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Hızla Devam Ediyor

Türkiye’nin Hatay ilindeki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından, ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin geçişleri sürüyor. İç savaş döneminde Türkiye'ye sığınan birçok Suriyeli, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ardından artık ülkelerine geri dönmek istiyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Dönüş Hazırlıkları

Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, gümrük işlemleri için tum düzen sağlayan jandarma tarafından oluşturulan koridorda bekliyor. Dönüş için hazırlanan Suriyelilerin yanlarında götürdükleri kıyafet ve ev eşyalarının taşınmasına jandarma ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri tekerli sepetlerle yardımcı oluyor.

Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra, Suriyeliler ülkelerine geçiş yapıyor. Kapıda güvenliği sağlayan jandarma ekiplerine, bomba arama köpeği Yuva da eşlik ediyor. Ayrıca, Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, ailelere sıcak çorba dağıtarak destek olmaya devam ediyor.

Genç Göçmenlerin Duyguları ve Hedefleri

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen 16 yaşındaki Muhammed Yusuf, Türkiye'de yaklaşık 11 yıl yaşadıktan sonra artık memleketi Şam'a döneceğini anlattı. Yusuf, "Türkiye bizi çok güzel ağırladı, Türk halkına çok teşekkür ederim. Okulda hocalarım, arkadaşlarım benimle çok güzel ilgilendi. Şimdi ülkeme gideceğim bunun için çok heyecanlıyım; orada iş kurup hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Güzel bir ailem olsun istiyorum." dedi.

Diğer bir Suriyeli Bedriye Bayraktar ise, memleketi Humus'a gideceğini ve ailesinin kendisini orada beklediğini belirtti. Bayraktar, “Suriye şimdi daha iyi, öncesinde savaş vardı, ama şimdi çok şükür daha iyi. Türklere çok teşekkür ederim, çok iyi insanlar, Türkiye de artık benim Suriye gibi memleketim.” ifadelerinde bulundu.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri...

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri...

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.

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