Suriyelilerin Hatay'daki Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin Hatay'dan Ülkelerine Dönüşü Sürüyor

Ülkesine dönmek isteyen Suriyeliler, Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından çıkışlarını sürdürüyor. İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan bu vatandaşlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeniden doğdukları topraklara dönüyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki Hareketlilik

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, jandarmanın düzen sağlamak amacıyla oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor. Sınırda konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin daha hızlı gerçekleşmesine yardımcı oluyor. İşlemleri tamamlananlar, ülkelerine geçiş yapıyor.

Heyecan ve Hüzünle Dönüş

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen 13 yaşındaki Semir Dahir, ailesiyle birlikte 10 yıldır Bursa'da yaşadıklarını ifade etti. Memleketi Şam'a gitmenin heyecanını taşıyan Dahir, "Burayı çok özleyeceğim. Bizden sonra babaannemler de arkamızdan gelecek. Memleketimi göreceğim için heyecanlıyım çünkü orada doğdum ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Buradan ayrılacağım için biraz üzülüyorum çünkü arkadaşlarımı bir daha göremeyeceğim. Türkiye'deki arkadaşlarıma seslenmek istiyorum, beni hiç unutmayın." dedi.

Aynı zamanda 10 yaşındaki Fatma el Mustafa da ülkesini ilk kez göreceği için büyük bir heyecan yaşıyor. Ailesiyle birlikte memleketi Afrin'e gideceğini belirten Mustafa, "Suriye'yi hiç görmedim. Orada ailem, akrabalarım bizi bekliyor. Hem mutluyum hem üzgünüm. Burayı özleyeceğim." şeklinde konuştu.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.