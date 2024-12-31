Suriyelilerin Hatay Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin Hatay Sınır Kapılarından Dönüş Süreci Devam Ediyor

Türkiye'deki Suriyelilerin, ülkelerine dönüş süreci Hatay ilindeki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapıları aracılığıyla devam ediyor. İç savaş döneminde Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ile birlikte zamanla ülkelerine geri dönebilme imkanı buldukları gözlemleniyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Yoğunluk

Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, jandarma tarafından düzenlenen güvenlik koridorunda gümrük işlemleri için sıraya giriyor. Burada oluşturulan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin daha hızlı ilerlemesine yardımcı oluyor. İşlemleri tamamlanan Suriyeliler, Suriye'ye geçiş yapıyor.

Türk Kızılay'ın Yardımları

Yanı sıra, Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, bölgedeki ailelere sıcak çorba ve ikramlarda bulunarak destek sunmaya devam ediyor.

Suriyelilerin Duyguları

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçmek için gelen 28 yaşındaki Mahmud Zeyn, 8 yıl sonra ülkesine döneceği için çok mutlu olduğunu belirtti. "Suriye'nin her yerini sokak sokak gezeceğim. İki gündür çok heyecanlıyım, heyecandan uyuyamıyorum. Türkiye'nin bize çok desteği oldu, çok teşekkür ederim," diye konuştu.

35 yaşındaki Ahmed Hassan ise Zeytindalı Sınır Kapısı’ndan memleketi Hama’ya döneceğini ve Türkiye'yi çok sevdiğini ifade etti. "Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun, var olsun, bizim için çok şey yaptı," dedi.

Diğer bir yolcu Ahmed El Hammud (27), 8 yıl sonra yeniden ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşarken, Türk halkına ve devletine teşekkür etti. "Evimize, yurdumuza gidiyoruz, bu bizim için iyi ve mutluluk verecek bir şey," ifadelerini kullandı.

Hemme Veledib (15) da yeni yılı ülkesinde geçireceği için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Bu esnada, Kumlu ilçesindeki Zeytindalı Sınır Kapısı'nda araçlarıyla geçmek isteyen Suriyelilerin uzun bir kuyruk oluşturduğu gözlemlendi.