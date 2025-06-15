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Şuşa Beyannamesi'nin Dördüncü Yılı İçin Uluslararası Konferans Düzenlendi

Şuşa'da düzenlenen uluslararası konferansta KKTC ve Türk dünyasının tanınması vurgulandı.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 11:16
Şuşa Beyannamesi'nin Dördüncü Yılı İçin Uluslararası Konferans Düzenlendi

Şuşa Beyannamesi'nin Dördüncü Yılı Anılıyor

Azerbaycan'ın Şuşa kentinde, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının 4. yılı dolayısıyla "Yeni Dünya Düzeni: Jeopolitik Yönler ve Küresel Zorluklar" başlıklı uluslararası bir konferans gerçekleştirildi.

Önemli Katılımcılar ve Konuşmalar

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) tarafından düzenlenen bu etkinlik, ev sahibi Azerbaycan dışında Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Ukrayna, Belarus, Çin, Bulgaristan ve Sırbistan gibi ülkelerden yetkililer ve uzmanları bir araya getirdi.

Konferansa Türkiye’den AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, ve TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım gibi önde gelen siyasi figürler de katıldı.

KKTC'nin Tanınması Çağrısı

Konferanın açılışı, Azerbaycan Milli Marşının okunmasıyla yapıldı. Konferansın ilk konuşmasını yapan YAP Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov, Şuşa Beyannamesi'nin Güney Kafkasya'daki istikrar ve işbirliğine önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

Konferansa katılan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, ülkesinin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, "KKTC'ye sahip çıkın, KKTC'yi tanıyın. Çünkü KKTC'nin tanınması yalnızca diplomatik bir mesele değildir. Bu, tarihi bir adaletin yerine gelmesidir" ifadelerini kullandı.

Ortak Değerler ve İşbirliği Vurgusu

Türkmenistan Demokrat Parti Başkanı Ata Serdarov ise, kardeş Azerbaycan'ın siyasi, ekonomik ve kültürel gelişimini büyük bir gururla izlediklerini ifade ederek, "Ortak tarih, dil, din ve köken bizi yakınlaştırıyor" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, konferans sırasında şehirdeki imar çalışmaları ve ata yurtlarına dönen vatandaşların yaşam koşulları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Azerbaycan'ın Şuşa kentinde, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa...

Azerbaycan'ın Şuşa kentinde, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının 4. yılı dolayısıyla "Yeni dünya düzeni: jeopolitik yönler ve küresel zorluklar" başlıklı uluslararası konferans gerçekleştirildi. Konferansa, KKTC Başbakanı Ünal Üstel (sağ 3), AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağ 4), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya (sağ 2), TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da katıldı.

Azerbaycan'ın Şuşa kentinde, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa...

Azerbaycan'ın Şuşa kentinde, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının 4. yılı dolayısıyla "Yeni dünya düzeni: jeopolitik yönler ve küresel zorluklar" başlıklı uluslararası konferans gerçekleştirildi. Konferansa, KKTC Başbakanı Ünal Üstel (sağ 3), AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sağ 4), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya (sağ 2), TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da katıldı.

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