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Şuşa'da Küresel Güvenlik ve Bölgesel İşbirliği Konferansı

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde, bölgesel işbirliği ve küresel güvenlik konuları ele alındı.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 12:43
Şuşa'da Küresel Güvenlik ve Bölgesel İşbirliği Konferansı

Azerbaycan'da Küresel Güvenlik Tartışmaları

Azerbaycan’ın Şuşa kentinde düzenlenen "Yeni dünya düzeni: Jeopolitik yönler ve küresel zorluklar" başlıklı uluslararası konferansta, bölgesel işbirliği ve küresel güvenlik konuları gündeme geldi. Bu etkinlik, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi’nin imzalanmasının 4. yılına özel olarak gerçekleştirildi.

Ulusal Egemenlik ve Bölgesel İşbirliği

Konferansa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya moderatörlük yaptı. Sırakaya, panelde Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Birinci Yardımcısı Ali Ahmedov, Kazakistan Amanat Partisi İcra Sekreteri Daulet Keribek, Özbekistan Liberal Demokrat Partisi Lideri Aktam Haitov ve Sırbistan Avrupa Entegrasyonu Bakanı Nemanja Staroviç gibi önemli isimler yer aldı.

Sırakaya, Şuşa Beyannamesi'nin, ortak çıkarlar temelinde önemli bir belge olduğunu belirterek, Güney Kafkasya'da istikrarı sağlama çabalarının altını çizdi. Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında yer aldığını vurgulayan Sırakaya, "Türkiye olarak, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunarak her daim haklı davasının yanındayız" dedi.

Ayrıca, 2. Karabağ Savaşı’nın bölgesel barışa katkı sağladığını ifade eden Sırakaya, bu süreçte Azerbaycan'ın küresel barış için önemli bir zemin hazırladığını belirtti.

Uluslararası Kurumların Reform İhtiyacı

Sırakaya, uluslararası yapıların işlevsizliklerine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Dünya 5'ten büyüktür" anlayışına atıfta bulundu. Bu bağlamda, uluslararası kurumların acil reform sürecine ihtiyaç duyduğunu gündeme getirdi.

Bağlantı Projeleri ve Gelecek Vizyonları

Sırakaya, bölgesel bağlantı projelerine de değinerek, "Türk kapısı" Nahçıvan ile Azerbaycan ana karası arasındaki bağlantının, Orta Asya ile Türkiye arasındaki bağları güçlendireceğini belirtti.

Yeni Dünyada Sürdürülebilir Barış Arayışı

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Birinci Yardımcısı Ali Ahmedov, dünyada yaşanan ciddi değişimlerin ülkelerin politikalarını etkilediğini ifade etti. İlham Aliyev’in barış süreci politikalarının merkezinde sürdürülebilir barışı sağlamak olduğunu belirtti.

Sırbistan'ın Avrupa Entegrasyonu Bakanı Staroviç, ülkesinin ulusal egemenliğe bağlılığını vurgularken, Özbekistan Liberal Demokrat Partisi Lideri Haitov, uluslararası işbirliğinin güncelliğini hatırlattı. Kazakistan Amanat Partisi İcra Sekreteri Keribek, değerler çatışmasının günümüzde önemli bir sorun olduğunu ifade etti.

Azerbaycan'ın Şuşa kentinde, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa...

Azerbaycan'ın Şuşa kentinde, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının 4. yılı dolayısıyla düzenlenen "Yeni dünya düzeni: Jeopolitik yönler ve küresel zorluklar" başlıklı uluslararası konferansta ulusal egemenlik, bölgesel iş birliği ve küresel güvenlik konuları ele alındı. Etkinlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya konuşma yaptı.

Azerbaycan'ın Şuşa kentinde, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa...

Azerbaycan'ın Şuşa kentinde, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının 4. yılı dolayısıyla düzenlenen "Yeni dünya düzeni: Jeopolitik yönler ve küresel zorluklar" başlıklı uluslararası konferansta ulusal egemenlik, bölgesel iş birliği ve küresel güvenlik konuları ele alındı. Etkinlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya konuşma yaptı.

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