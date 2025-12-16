DOLAR
Susurluk'ta İki TIR Çarpıştı: Maddi Hasar Oluştu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde iki tır, Bursa istikametinde çarpıştı; 34 FBU 301 ve 45 ANP 988 plakalı tırlarda maddi hasar oluştu, yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 21:38
Kaza Detayları

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Bursa istikametinde seyir halinde olan iki tırın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aynı şeritte ilerleyen 34 FBU 301 plakalı tır ile 45 ANP 988 plakalı tır, sürücülerinin direksiyonu kırması sonucu yan yana çarpıştı.

Kazada sürücü veya yolcu kaynaklı yaralanma yaşanmadı, ancak çarpışma nedeniyle her iki tırda da maddi hasar oluştu.

Olay yerinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra araçların kaldırıldığı ve trafik akışının normale döndüğü bildirildi.

