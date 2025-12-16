Susurluk'ta İki TIR Çarpıştı: Maddi Hasar Oluştu

Kaza Detayları

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Bursa istikametinde seyir halinde olan iki tırın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aynı şeritte ilerleyen 34 FBU 301 plakalı tır ile 45 ANP 988 plakalı tır, sürücülerinin direksiyonu kırması sonucu yan yana çarpıştı.

Kazada sürücü veya yolcu kaynaklı yaralanma yaşanmadı, ancak çarpışma nedeniyle her iki tırda da maddi hasar oluştu.

Olay yerinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra araçların kaldırıldığı ve trafik akışının normale döndüğü bildirildi.

TIR KAZASI.