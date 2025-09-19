Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Ulusal Süt Konseyi, 1 Ekim 2025'ten itibaren çiğ süt tavsiye fiyatını litre başına 19,60 TL olarak açıkladı; fiyat aralık ayında yeniden gözden geçirilecek.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 13:22
Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Ulusal Süt Konseyi, milyonlarca üretici ve tüketiciyi doğrudan ilgilendiren çiğ süt tavsiye fiyatında güncelleme yaptı. Yapılan açıklamaya göre yeni referans fiyat, 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren uygulamaya konacak.

Toplantı ve Yeni Referans

Gıda sektörünün temel girdilerinden biri olan çiğ süt fiyatları, Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından 17 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda ele alındı. Toplantı sonucunda litre başına 18,35 TL olan tavsiye fiyat, 1,25 TL artışla 19,60 TL olarak belirlendi. Bu artışın %6,81 oranında olduğu ve fiyatın Aralık ayında yeniden gözden geçirileceği duyuruldu.

Teknik Kriterler ve Kalite Farkı

USK'nın resmi açıklamasına göre belirlenen tavsiye satış fiyatı, %3,6 yağ ve %3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü için geçerli olacak. Konsey, kaliteye dayalı fiyatlandırma sisteminin sürdüğünü belirterek baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 29 Kuruş fark uygulanacağını açıkladı.

Sektör Tepkisi ve Üretici Beklentileri

Belirlenen yeni fiyat, bazı üretici temsilcilerinin beklentilerinin altında kaldı. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), çiğ süt referans fiyatının sürdürülebilir üretim için 21 TL olması gerektiğini savunuyordu. Üreticiler artan yem, enerji ve işçilik maliyetlerine dikkat çekerek mevcut fiyatların yetersiz kaldığını belirtti; açıklanan 19,60 TL bu talepten yaklaşık 1,40 TL daha düşük kaldı.

Market Fiyatlarına Yansıması

Çiğ süt referans fiyatındaki artışın sanayici maliyetlerini yükseltmesi bekleniyor. Üreticiden alınan süt işlenerek peynir, yoğurt, tereyağı ve ambalajlı süt gibi temel ürünlere dönüştürülürken maliyetlerin artması, önümüzdeki dönemde market raflarındaki etiket fiyatlarına yansıyabilir.

İLGİLİ HABERLER

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme
2
Erdoğan Üsküdar'da Hz. Ali Camisi'nde Cuma Namazı Kıldı
3
Bakan Bak: "Terörsüz Türkiye" İçin Herkese Görev Düşüyor — Muş'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları
4
Bilecik'te Ahşap Ev Yangını: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
5
Ankara'da 792 Kişi Yakalandı: Polis ve Jandarma 12-18 Eylül Operasyonu
6
Tayland Kralı Vajiralongkorn, Anutin Başbakanlığındaki Yeni Kabineyi Onayladı
7
Afganistan'da Şubat Gözaltısı Sonrası İngiliz Reynolds Çifti Serbest Bırakıldı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek