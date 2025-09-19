Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Ulusal Süt Konseyi, milyonlarca üretici ve tüketiciyi doğrudan ilgilendiren çiğ süt tavsiye fiyatında güncelleme yaptı. Yapılan açıklamaya göre yeni referans fiyat, 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren uygulamaya konacak.

Toplantı ve Yeni Referans

Gıda sektörünün temel girdilerinden biri olan çiğ süt fiyatları, Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından 17 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda ele alındı. Toplantı sonucunda litre başına 18,35 TL olan tavsiye fiyat, 1,25 TL artışla 19,60 TL olarak belirlendi. Bu artışın %6,81 oranında olduğu ve fiyatın Aralık ayında yeniden gözden geçirileceği duyuruldu.

Teknik Kriterler ve Kalite Farkı

USK'nın resmi açıklamasına göre belirlenen tavsiye satış fiyatı, %3,6 yağ ve %3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü için geçerli olacak. Konsey, kaliteye dayalı fiyatlandırma sisteminin sürdüğünü belirterek baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1’lik değişim) için ± 29 Kuruş fark uygulanacağını açıkladı.

Sektör Tepkisi ve Üretici Beklentileri

Belirlenen yeni fiyat, bazı üretici temsilcilerinin beklentilerinin altında kaldı. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), çiğ süt referans fiyatının sürdürülebilir üretim için 21 TL olması gerektiğini savunuyordu. Üreticiler artan yem, enerji ve işçilik maliyetlerine dikkat çekerek mevcut fiyatların yetersiz kaldığını belirtti; açıklanan 19,60 TL bu talepten yaklaşık 1,40 TL daha düşük kaldı.

Market Fiyatlarına Yansıması

Çiğ süt referans fiyatındaki artışın sanayici maliyetlerini yükseltmesi bekleniyor. Üreticiden alınan süt işlenerek peynir, yoğurt, tereyağı ve ambalajlı süt gibi temel ürünlere dönüştürülürken maliyetlerin artması, önümüzdeki dönemde market raflarındaki etiket fiyatlarına yansıyabilir.