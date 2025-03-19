Suudi Arabistan'dan İsrail'in Suriye Saldırılarına Sert Kınama

Suudi Arabistan, İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarını sert bir dille kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu saldırıların ulusal ve uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirildiği vurgulandı.

Bakanlık, İsrail'in bu tür ihlalleriyle Suriye ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını ifade etti. Ayrıca, uluslararası toplumun bu saldırılara karşı harekete geçmesi gerektiğine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi devletlerin Suriye'deki İsrail saldırılarına kararlı bir şekilde karşı durmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, uluslararası hesap verebilirlik mekanizmalarının devreye sokulması gerektiği ve Suriye hükümeti ile halkına dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Öte yandan, Suriye Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 17 Mart tarihinde Dera'ya düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü çocuk 19 kişinin ise yaralandığını duyurdu.