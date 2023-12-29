Suudi Arabistan'dan keşif: Petrolden sonra yeni maden bulundu

Suudi Arabistan, 2022 yılında başlattığı sondaj programıyla altın madeninde büyük bir keşfe imza attı. Madendeki altın hacmi, 2023 yılında 7 milyon onsa ulaşacak. Suudi Arabistan, madencilik sektörünü geliştirmek için yabancı yatırımcılara çağrıda bulundu.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılında başlayan yoğun sondaj çalışmaları kapsamında büyük bir altın keşfi yapıldığı duyuruldu. Mansura-Massara madeninin güneyindeki 100 kilometrelik bölgede çeşitli noktalarda gerçekleştirilen sondajlar sonucunda altın yataklarına ulaşıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bölge, uluslararası ölçekte önemli bir altın potansiyeli taşıyor. Sondaj çalışmaları, madendeki altın zenginliğinin yüksek olduğunu ve yeraltı kaynaklarının geliştirilmesiyle madenin daha uzun süre işletilebileceğini ortaya koyuyor."

Açıklamada, "Mansura-Massara altın kaynakları hacmi, yeni keşiften önce yıllık 250 bin ons üretim kapasitesiyle 2023 sonunda yaklaşık 7 milyon onsa ulaştı." denildi. Suudi Arabistan, hükümetin önceki açıklamalarına göre, yaklaşık 1,3 trilyon dolarlık işlenmemiş maden rezervine sahip ve bu madenleri işlemek için yabancı yatırımcılara kapılarını açıyor.