Suudi Arabistan, Gazze ve Lübnan İçin Zirve Düzenliyor

Suudi Arabistan, Gazze ve Lübnan İçin Zirve Toplantısı Düzenliyor

Suudi Arabistan, Gazze Şeridi ve Lübnan'daki durumu ele almak amacıyla Arap ve İslam ülkelerine 11 Kasım'da ülkesinde yapılacak zirveye katılım daveti gönderdi.

Zirve Kral Selman’ın Emriyle Düzenleniyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklamada, zirvenin Kral Selman bin Abdülaziz’in direktifleri doğrultusunda organize edileceği belirtildi.

İşbirliği Çabaları ve Katılım Çağrısı

Veliaht Prens Muhammed bin Selman liderliğindeki işbirliği çabaları çerçevesinde düzenlenecek olan zirveyle ilgili açıklamada, "Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını ve mevcut durumu görüşmek için Arap ve İslam ülkelerine katılma çağrısında bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

İsrail Gazze'de Büyük Hasara Yol Açtı

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürülen saldırılarda, yaklaşık 17,210'u çocuk ve 11,742'sı kadın olmak üzere toplam 43,061 Filistinli hayatını kaybetti, 101,223 kişi yaralandı.

Öte yandan, enkaz altında binlerce kişinin bulunduğu ve halkın sığınmak zorunda kaldığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alındığı da belirtiliyor.