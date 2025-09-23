Suudi Arabistan: İki Devletli Çözüm Konferansı, Bölgede Adil Barış İçin Tarihi Fırsat

Faysal bin Ferhan'dan BM Genel Kurulu'nda güçlü mesaj

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda düzenlenen "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması için Yüksek Düzey Uluslararası Konferansı"nın bölgede barışı sağlamak için tarihi bir fırsat olduğunu belirtti.

Konferansta yaptığı konuşmada Bin Ferhan, "Suudi Arabistan, Gazze'de yaşananların önüne geçmek ve Filistin Devleti'nin kurulması için herkesle çalışacak." dedi ve Suudi Arabistan'ın bu amaç doğrultusunda uluslararası çabalara destek vereceğini vurguladı.

Bin Ferhan, Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkelerin tutumunu takdir ederek diğer ülkelere de Filistin Devleti'ni tanımaları çağrısında bulundu.

Bin Ferhan ayrıca konferansın önemini bir kez daha vurgulayarak, "İki Devletli Çözüm Konferansı, bölgede adil barışın sağlanması için tarihi bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Konferansta adı geçen ve Filistin Devleti'ni tanıdığını açıklayan liderler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel bulunuyor.

Haberde ayrıca, Yasir Arafat'ın 1988'de kuruluşunu ilan etmesinden bu yana BM üyesi 193 ülke arasından Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısının 152'ye çıktığı ve BM üyesi olmayan Vatikan'ın da Filistin Devleti'ni tanıdığı kaydedildi.