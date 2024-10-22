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Suudi Arabistan, Lübnan'a 10. Yardım Uçağını Gönderdi

Suudi Arabistan, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'a insani yardım taşıyan 10. uçağını yolladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 11:41
Suudi Arabistan, Lübnan'a 10. Yardım Uçağını Gönderdi

Suudi Arabistan'dan Lübnan'a İnsani Yardım

Suudi Arabistan, İsrail'in saldırılarından etkilenen Lübnan'a insani yardım taşıyan 10. kargo uçağını yolladığını açıkladı. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA tarafından verilen bilgiye göre, yardım uçakları, Lübnan'a ulaşacak insani yardımlar için oluşturulan özel hava köprüsünün bir parçası olarak görev yapıyor.

Kargo Uçağının Kalkış Noktası

10. kargo uçağı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Yardımların, gıda ve tıbbi malzemelerden oluştuğu bilgisi verildi.

İsrail Saldırıları ve Zararlar

İsrail'in Lübnan üzerindeki saldırılarında, 8 Ekim 2023'ten bu yana 2 bin 483 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmektedir. Bu rakam arasında, 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere, halkın büyük bir kısmı yerlerinden edildi.

Açıklanan Rakamlara Göre

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 11 bin 628 kişi de yaralanmış durumda. Ayrıca, Lübnan hükümeti, yerinden edilen 486 binden fazla kişinin Suriye'ye göç ettiğini duyurdu.

Hizbullah'ın Tepkisi

Hizbullah, İsrail'e karşı roket ve füze saldırıları gerçekleştirmekte. Ancak bu saldırılarda, İsrail tarafında büyük bir hasar bildirilmediği belirtildi. Bu gidişat, bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırmakta.

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