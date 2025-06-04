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Suudi Arabistan Sağlık Bakanı, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Ziyaret Etti

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı el-Celacil, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile hacılara sunulan sağlık hizmetlerini görüştü.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 23:32
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 23:32
Suudi Arabistan Sağlık Bakanı, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Ziyaret Etti

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı, Diyanet İşleri Başkanı ile Bir Araya Geldi

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Fahd bin Abdurrahman el-Celacil, Mekke'de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı ziyaret etti. Görüşme, Din Hizmetleri Ataşelik binasında gerçekleşti ve ülkeler arası iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Hacılara Sunulan Sağlık Hizmetleri

Prof. Dr. Ali Erbaş, ziyarette Türkiye'nin hacılara uzun yıllardır sunduğu sağlık hizmetlerinden bahsetti. Erbaş, "Mekke'de güçlendirilmiş poliklinik hizmetleri veren 1 sağlık merkezi ve 13 sağlık ocağımız, Medine'de ise 3 sağlık ocağımızla hizmet vermekteyiz. Mekke ve Medine'de hacılarımıza değişik branşlarda toplam 275 sağlık personelimizle destek sağlıyoruz," dedi.

Dijital Sağlık ve Muayene Verileri

Erbaş, ayrıca dijital sağlık sistemini devreye aldıklarını ve hacıların ihtiyaç duyması halinde ücretsiz ilaç temin ettiklerini bildirdi. Hac sezonu boyunca Mekke'de bugüne kadar 153 bin 898 muayene ve tedavi işlemi gerçekleştirildiğini belirten Erbaş, günlük muayene sayısının 4 bin civarında olduğunu ifade etti.

Hasta Hacıların Tedavi Süreci

Görüşme sırasında, Mekke'deki Suudi Arabistan hastanelerinde 31 hastanın tedavi altında olduğu, biri trafik kazası olmak üzere 8 vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Erbaş, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'nın ciddi çalışmaları ve yardımları sayesinde hasta hacılarımızın tedavi süreçleri başarılı şekilde yürütülmektedir," dedi.

İş Birliği ve Teşekkür Mesajları

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı el-Celacil, hacılara sağlık hizmeti sunmak için bütün imkanları seferber etmekten duydukları memnuniyeti ifade etti. El-Celacil, Diyanet İşleri Başkanlığı'na sağlık alanındaki iş birliği için teşekkür etti.

Ziyarette, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler ve birçok yetkili de hazır bulundu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Fahd bin Abdurrahman el-Celacil, Mekke'de Diyanet İşleri Başkanı...

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Fahd bin Abdurrahman el-Celacil, Mekke'de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a ziyarette bulundu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Fahd bin Abdurrahman el-Celacil, Mekke'de Diyanet İşleri Başkanı...

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Fahd bin Abdurrahman el-Celacil, Mekke'de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a ziyarette bulundu.

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