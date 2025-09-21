Suudi Arabistan'tan Yemen'e 368 Milyon Dolarlık Ekonomik Destek

Riyad, Yemen hükümetine kapsamlı ekonomik yardım sağlanacağını duyurdu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Yemen Kalkınma ve Yeniden İnşa Programı kapsamında Yemen hükümetine yeni ekonomik destek sağlanacak.

Açıklamada, sağlanacak desteğin 1,38 milyar riyalden fazla (yaklaşık 368 milyon dolar) olduğu belirtildi. Yardım kararı, ülkenin içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşullar nedeniyle Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in talimatı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın önerisiyle alındı.

Yetkililer, yardımın sağlık, hükümet bütçesi ve petrol gibi öncelikli alanlarda kullanılacağını bildirdi. Bu adımın, aynı zamanda Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin çağrısına yanıt niteliğinde olduğu vurgulandı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

On yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, Yemen'i dünyanın en fakir ülkeleri arasında bıraktı ve insani krizi derinleştirdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, 30 milyon nüfuslu ülkede 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişim sorunları, yetersiz beslenme ve ilaç-malzeme eksiklikleri, özellikle kolera gibi salgın hastalıklar için risk oluşturuyor. Suudi yardımının bu kapsamlı insani ve ekonomik sıkıntılara nasıl katkı sunacağı yakından takip edilecek.