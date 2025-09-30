SVR: Ukrayna Polonya'da Rusya'ya Karşı Provokasyon Planlıyor

SVR'den iddialı açıklama

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Ukrayna'nın, Polonya topraklarında Rusya'ya yönelik bir provokasyon düzenlemeyi planladığını iddia etti.

SVR açıklamasında, Kiev yönetiminin eylemlerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Açıklamada, Kiev'in ses getirecek yeni bir provokasyon hazırladığı öne sürüldü.

Açıklamada yer alan ifadelere göre: "Kiev, ses getirecek yeni bir provokasyon hazırlıyor. Elde edilen bilgiye göre, Kiev yönetimi, Polonya ve Romanya'da İHA'larla gerçekleştirdiği provokasyonların ardından NATO ülkelerini Moskova ile silahlı çatışmaya dahil etme girişimlerini sürdürüyor. Bu kez sözde Rus ve Belarus askerlerinden oluşan bir sabotaj ve keşif grubunun Polonya'ya konuşlandırılması planlanıyor. Kiev, bu provokasyonla Avrupa ülkelerinin Rusya'ya güç kullanarak sert şekilde karşılık vermesini teşvik etmeyi amaçlıyor."

SVR, ayrıca provokasyon senaryosunun Ukrayna ve Polonya istihbaratı tarafından hazırlandığını ileri sürerek, Polonya'daki kritik altyapı tesislerine yönelik sözde saldırı ihtimaline dikkat çekti.

İddialar resmi kaynaklarca doğrulanmadı; konuya ilişkin taraflardan veya bağımsız kaynaklardan gelecek doğrulamaların beklenmesi gerektiği vurgulanmalı.