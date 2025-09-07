Sydney'de Köpek Balığı Saldırısı: Mercury Psillakis Hayatını Kaybetti, İki Plaj Kapandı

Sydney'de Köpek Balığı Saldırısı: Mercury Psillakis Hayatını Kaybetti

Plajlar güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki Sydney kentinde yaşanan saldırıda, 57 yaşındaki Mercury Psillakis Long Reef Plajı'nda sörf yaparken hayatını kaybetti. Olay, ABC News tarafından bildirildi.

Eyalet yetkilileri, Psillakis'in sörf tahtasındaki izlerden, yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda bir büyük beyaz köpek balığının saldırmış olabileceğinin anlaşıldığını açıkladı.

Dronlar ve helikopter aracılığıyla köpek balığını arama çalışmalarına başlayan yetkililer, güvenlik tedbiri olarak Long Reef ve yakınlardaki Dee Why Plajlarının bir sonraki duyuruya kadar kapatılmasına karar verdi.