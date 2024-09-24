Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, BM Geleceğin Zirvesi'nde Uluslararası Dayanışma Çağrısı Yaptı

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, BM Geleceğin Zirvesi’nde Konuştu

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Geleceğin Zirvesi"nde önemli değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası Dayanışma Çağrısı

Rahman, küresel sorunları çözmek ve günümüz zorluklarına karşı koymak için uluslararası dayanışmanın elzem olduğunu ifade etti. Özellikle iklim değişikliği, yoksulluk ve insanlığın karşı karşıya olduğu diğer tehditlerle mücadele konularında ortak çabaların artırılması gerekliliğine dikkat çekti.

Barış İçin Ortak Amaçlar

Dünya genelindeki çatışmaların artışına ve bunun sonucunda yüz binlerce sivilin yaşamını yitirmesine vurgu yapan Rahman, "Dünya çapında kalıcı barışın sağlanması, savaşların yaratmış olduğu acıları ve korkunç sonuçları ortadan kaldırmak için devlet liderlerinin ortak hedefler etrafında birleşmesi gerekiyor" dedi.

BM'nin Rolü ve Sürdürülebilir Kalkınma

BM'nin çatışmaların çözümündeki rolünü güçlendirmek için acil adımlar atılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Rahman, BM'nin "Gelecek nesiller için barışın güçlendirilmesi için on yıl" özel kararını önermiştir. Ayrıca, dünyada sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla BM ve diğer uluslararası kuruluşların daha etkin bir şekilde rol oynaması gerektiğini kaydetti.

Zirvenin, günümüz dünya sorunlarının tartışılması ve bu sorunların çözüme kavuşturulmasında önemli bir platform olacağına inandığını sözlerine ekledi.