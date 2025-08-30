TAG Otoyolu'nda Otobüs Yangını: 31 Yolcu Tahliye Edildi

Nevşehir-Şanlıurfa seferindeki otobüs Nurdağı mevkiinde alevlere teslim oldu

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselen bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. E.B. (58) idaresindeki 50 DK 519 plakalı otobüs, Nevşehir'den Şanlıurfa'ya giden sefer için yola çıkmıştı.

Dumanları fark eden şoför E.B., aracı yol kenarına çekerek kısa sürede 31 yolcuyu güvenli şekilde tahliye etti. Olayın ardından bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyen yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.

Yolcular, olay yerinin yakınındaki bir dinlenme tesisine yönlendirildi. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

