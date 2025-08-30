DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.452.711,4 -0,66%

TAG Otoyolu'nda Otobüs Yangını: 31 Yolcu Tahliye Edildi

TAG otoyolunda motor bölümünde çıkan yangında 50 DK 519 plakalı otobüs kullanılamaz hale geldi; sürücü E.B. 31 yolcuyu tahliye etti.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 00:16
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 00:22
TAG Otoyolu'nda Otobüs Yangını: 31 Yolcu Tahliye Edildi

TAG Otoyolu'nda Otobüs Yangını: 31 Yolcu Tahliye Edildi

Nevşehir-Şanlıurfa seferindeki otobüs Nurdağı mevkiinde alevlere teslim oldu

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselen bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. E.B. (58) idaresindeki 50 DK 519 plakalı otobüs, Nevşehir'den Şanlıurfa'ya giden sefer için yola çıkmıştı.

Dumanları fark eden şoför E.B., aracı yol kenarına çekerek kısa sürede 31 yolcuyu güvenli şekilde tahliye etti. Olayın ardından bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyen yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.

Yolcular, olay yerinin yakınındaki bir dinlenme tesisine yönlendirildi. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz...

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bangladeş'te 16 Kişi 'Terörle Mücadele' Yasası Kapsamında Tutuklandı
2
TAG Otoyolu'nda Otobüs Yangını: 31 Yolcu Tahliye Edildi
3
Burhanettin Duran'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
4
Atina'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonu
5
İsrail'in Gazze'de 233 İslam alimi ve 20 Hristiyanı hedef aldığı iddiası
6
Bingöl'de 33 Asker İçin Anma Töreni Düzenlendi
7
Bahçeli'den Terör Mesajı: 'Kardeşlik Kazanacak, Terör Kaybedecek!'

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı