Tahin'in 5 Bin Yıllık Tarihçesi ve Faydaları 'The Book of Tahini' ile Keşfedildi

Tahin'in 5 Bin Yıllık Tarihçesi

Türkiye'nin kültürel mirasının önemli unsurlarından biri olan tahin, 5 bin yıllık geçmişi ile dikkat çekiyor. Bu özel lezzeti derinlemesine ele alan 'The Book of Tahini' adlı eserin tanıtım toplantısı, Fişekhane'de gerçekleştirildi. Ketebe Yayınları'ndan çıkan bu kitabın yazarı, tahin üreticisi Hüseyin Çelik oldu.

Hüseyin Çelik’in Geçmişi ve Tahini Tanıtma Çabası

Kilisli olan Hüseyin Çelik, toplantı sırasında yaptığı konuşmada, ailesinin 1959’dan beri zahirecilik yaptığını ve köylerden topladıkları susamları helvacılara sattıklarını belirtti. 1987’de Gaziantep'e taşındıklarını ve burada helva üretimine başladıklarını vurgulayan Çelik, “O dönem tahin ve helva çok popüler değildi.” diyerek, 1994’te İngiltere'ye gittikten sonra tahinin orada daha fazla ilgi gördüğünü fark ettiğini ifade etti.

Tahin'in Kullanım Alanları ve Faydaları

Çelik, tahinin kullanım alanlarının sadece pekmezle sınırlı olmadığını, aslında çok daha geniş bir yelpazeye yayıldığını belirtti. “Tahin, girdiği ürünü lezzetlendiren ve şekillendiren bir yapıya sahip.” diyen Çelik, bu kitabı da 'dünyanın ilk ve tek tahin kitabı' olarak tanıttı. Kitapta dünya çapında çeşitli reçeteler ve kaynaklar topladığını vurguladı.

Bir Tahin Butiği: The Levant Tahiner

Hüseyin Çelik, 'The Levant Tahiner' konsepti ile dünyada ilk tahin butiğini kurduğunu ve 14 ülkeden farklı türde susamları tahine dönüştürdüğünü ifade etti. “Ticari amaçlardan çok uzak bir projeyiz. Amacımız tahinle ilgili farkındalık oluşturmak.” şeklinde konuştu.

Ketebe Yayınları’nın Katkısı

Ketebe Yayınları Şef Editörü Hande Yıldırım, bu projenin oldukça değerli olduğunu ve tarihi-kültürel mirasa sahip çıkma noktasında büyük önem taşıdığını belirtti. Önsözde, “Hüseyin bey Antik Mısır'dan başlayarak, çeşitli kültürler üzerinden tahin kültürünü kitapta kapsamlı bir şekilde aktarıyor.” diyerek kitabın önemine vurgu yaptı.

Görsel ve Metin Uyumuna Özen

Yıldırım, kitapta yer alan tarifler için özel bir fotoğraflama süreci yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca kitabın kapağında yer alan metafor ile 'Ali Baba ve Kırk Haramiler' hikayesine atıfta bulunarak, geleneksel unsurlara da vurgu yapıldığını ifade etti.

Toplantıda ayrıca Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, Ketebe Yayınları'nın kuruluşundan bu yana 6 yılda binden fazla kitap yayımlayarak bir kütüphane oluşturduğunu anlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye'nin önemli değerlerinden biri olan tahinin, yaklaşık 5 bin yıllık geçmişini ele alan İngilizce "The Book of Tahini" eserinin tanıtım toplantısı Fişekhane'de gerçekleştirildi.

Türkiye'nin önemli değerlerinden biri olan tahinin, yaklaşık 5 bin yıllık geçmişini ele alan İngilizce "The Book of Tahini" eserinin tanıtım toplantısı Fişekhane'de gerçekleştirildi.