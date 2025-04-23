Tahran'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Tahran'da 23 Nisan Coşkusu

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği bünyesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri gerçekleştirildi. Tahran'daki Türk İlköğretim Okulu'nda düzenlenen çeşitli programlarla bayram kutlandı.

Ulu Önder'e Saygı

Büyükelçilik binasını ziyaret eden öğrenciler, burada makam koltuklarına oturma fırsatı buldu. Öğrenciler, 23 Nisan'ın anlamını belirten konuşmalar yaparak, Türkiye ve dünya çocuklarının bayramını kutladı.

Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, koltuğunu temsilî olarak öğrenci Kutay Berke Öngüt'e devretti. Öngüt, konuşmasında, 23 Nisan'ı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle andığını ifade etti. Ayrıca, zulüm gören tüm çocukları hatırlatırken, “Unutmayalım ki biz çocuklar bugünün küçüğü, yarının büyüğüyüz.” şeklinde vurguladı.

Öğrencilerden Renkli Performanslar

Etkinlik sonrası, Tahran Türk İlköğretim Okulu'nda öğrenciler ve öğretmenler tarafından düzenlenen program yapıldı. Şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, öğrenciler günün anlam ve önemini vurgulayan şiirler okudular. Ayrıca, tiyatro ve çeşitli oyunlarla da gösteriler sergilendi.

Öğretmen, öğrenci, veliler ve büyükelçilik çalışanlarının katıldığı programda, 23 Nisan için düzenlenen yarışmalarda başarılı olan öğrencilere hediyeleri Büyükelçi Kırlangıç tarafından takdim edildi. Öğrenciler, Kırlangıç ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Yunus Emre Çocuk Korosu Konseri

Daha sonra, büyükelçilik salonunda Tahran Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Yunus Emre Çocuk Korosu etkinliği gerçekleştirildi. Şef Zohre Abdoli yönetimindeki koro, konuklara müzik ziyafeti sundu.

Büyükelçi Kırlangıç, bayramla ilgili yaptığı konuşmada, “Bu bayram bizim için çok önemli. Bir taraftan Milli Mücadele'nin başlangıcı, diğer taraftan bu bayramın çocuklara armağan edilmesi ülkemiz açısından önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği bünyesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi. Tahran'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyükelçilikte ve bünyesindeki Türk İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç da koltuğunu temsili olarak öğrencilerden Kutay Berke Öngüt'e devretti.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği bünyesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi. Tahran'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, büyükelçilikte ve bünyesindeki Türk İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç da koltuğunu temsili olarak öğrencilerden Kutay Berke Öngüt'e devretti.