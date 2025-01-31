Tahran'da Hava Kirliliği Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Tahran'da Hava Kirliliğinden Dolayı Okul Tatilleri

İran’ın başkenti Tahran, yüksek seviyelerdeki hava kirliliği nedeniyle cumartesi günü okulların tatil edildiği duyuruldu. Hava Kirliliği Acil Durum Komitesi tarafından alınan bu karar, soğuk hava şartlarının ve devam eden hava kirliliğinin etkileri göz önünde bulundurularak alındı.

Hava Kalitesindeki Tehlike

Tahran'da, Demavend ve Firuzkuh ilçeleri hariç, üniversiteler dışındaki tüm eğitim kademeleri tatil ilan edildi. Öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla derslerini takip etmeleri bekleniyor.

Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi'nin verilerine göre, bugün ölçülen hava kirliliği 157 mikrogram/metreküp olarak kaydedildi. Bu seviyenin, hava kalitesinin sağlıksız olduğunu gösterdiği belirtildi.

Kış Aylarında Süregelen Sorunlar

Tahran’da her yıl kış aylarında meydana gelen hava kirliliği, kentin yaşam kalitesini ciddi şekilde olumsuz etkilemektedir. Hava sirkülasyonu için uygun olmayan coğrafi konum, yüksek nüfus yoğunluğu ve kullanılan yakıtların kalitesizliği gibi faktörler, bu sorunun başlıca nedenleri arasında gösterilmektedir.