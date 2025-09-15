Tahran'da Jurassic Park: 60'tan Fazla Dinozorla Gerçekçi Bir Deneyim

Tahran Saadetabad'daki "Jurassic Park", 30 bin m2 alanda, 60'tan fazla dinozor maketi ve ses-hareket efektleriyle ziyaretçilere tarih öncesi bir deneyim sunuyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 12:08
Tahran'da "Jurassic Park" ziyaretçileri tarih öncesine götürüyor

Tahran'ın kuzeyindeki Saadetabad semtinde yer alan "Jurassic Park", ses ve hareket efektleriyle donatılmış dev dinozor maketleriyle ziyaretçilere milyonlarca yıl öncesinin atmosferini yaşatıyor.

Parkın genel özellikleri

Park, 30 bin metrekarelik alanda sergilenen, içinde 28'i hareketli olmak üzere 60'tan fazla vahşi hayvan ve dinozor modeline ev sahipliği yapıyor. Gerçek boyutlu heykeller, ses, hareket ve özel efektlerle desteklenerek ziyaretçilere daha gerçekçi, zaman zaman ürkütücü deneyimler sunuyor.

Sergi rotası ve bilimsel bilgiler

Ziyaret rotasında hem etçil hem otçul dinozor maketleri yer alıyor. Her maketin yanında, döneme dair bilimsel bilgiler ve biyolojik notların bulunduğu panolar bulunuyor; böylece eğlence ile eğitim bir arada sunuluyor.

Öne çıkan mekanizmalar ve gösterimler

Parkın en ilgi çeken bölümlerinden biri, yavru dinozorun yumurtadan çıkışını canlandıran özel mekanizma. Hareket ve ses efektleriyle desteklenen bu düzenek, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Ayrıca parkta 3D ve 8D sinema gösterimleri ile çeşitli etkinlik alanları da yer alıyor.

Eğitim programları ve atölyeler

Jurassic Park sadece bir tema parkı olmanın ötesinde, öğretici bir merkez olarak da işlev görüyor. Okul grupları ve çocuklar için düzenlenen turlar, atölyeler ve eğitim programları sayesinde dinozorların yaşamına dair interaktif bilgiler sunuluyor.

Spider Park ile genişleyen kompleks

2019 yılında parkın yanına açılan "Spider Park (Örümcek Parkı)" kompleksi, dev böcekler ve sürüngen maketlerini sergileyerek alanı genişletiyor. Böylece ziyaretçiler aynı kompleks içinde hem tarih öncesi devasa canlıları hem de böcek ve sürüngenlerin dünyasını keşfedebiliyor.

Ziyaretçi deneyimi ve bölgesel önemi

Parkın etkileyici atmosferi yalnızca çocukları değil yetişkinleri de çekiyor. Ses ve hareket efektleri, gerçek boyutlu maketler ve interaktif mekanizmalar sayesinde ziyaretçiler kendilerini dinozorların dünyasında yaşıyor gibi hissediyor. "Jurassic Park"; Tahran'ın popüler turistik merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor ve bölgedeki "halka açık ilk tema parkı" olma özelliğini taşıyarak her yaştan ziyaretçiye unutulmaz bir deneyim sunuyor.

