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Tahran'da Normal Hayat Başlıyor: Savaşın Ardından İyileşme Süreci

Tahran sokakları, yaşamın normale dönmesi ile canlılık kazandı. İyileşme süreci, hem üzüntü hem de öfkeyi beraberinde getiriyor.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 18:20
Tahran'da Normal Hayat Başlıyor: Savaşın Ardından İyileşme Süreci

Tahran Sokakları Canlanıyor

Tahran’da, üç gün önce başlayan normalleşme süreci belirgin bir şekilde ilerliyor. ABD ve İsrail'in yaptığı "tahliye edin" tehditleri üzerine kenti terk eden birçok vatandaş, ateşkes haberinin ardından geri dönerek hayatı yeniden eski akışına kavuşturmuş durumda.

Şehirde Günlük Hayat Hareketleniyor

Tahran sokaklarında trafik yoğunluğu, eski günlere dönerken, kafeler, alışveriş merkezleri ve iş yerleri de yeniden hareketlendi. Şehir merkezinde ve yerleşim bölgelerinde kalabalıkların arttığı gözlemleniyor; vatandaşlar günlük rutinlerine dönmenin rahatlığını yaşıyor. Ancak, bu rahatlığın yanında karmaşık duygular da hissediliyor.

Üzüntü ve Öfke Karmaşası

Halkın yüzünde, savaşın getirdiği derin üzüntü ve öfke açıkça görülüyor. Üzüntünün temelinde yaşanan can kayıpları ve savaş nedeniyle ülke ekonomisinin uğradığı zarar yatıyor. Özellikle, İran'ın ABD ile nükleer müzakerelerinin sürmesiyle birlikte oluşan gerilim, toplumda ABD ve İsrail’e karşı öfkeyi artırıyor.

Geleceğe Dair Temkinli Umutlar

Savaşın sona ermesiyle birlikte halkta bir rahatlama gözlemlense de belirsizlikler ve geçmişte yaşanan acılar, özellikle İsrail'in saldırgan tutumu nedeniyle temkinli bir hava yaratıyor. Vatandaşlar, geleceğe dair umutlarını korurken, olası yeni saldırılara karşı dikkatli olmaya devam ediyor.

Haber: Anadolu Ajansı

İran’ın başkenti Tahran’da, üç gün önce başlayan normalleşme süreci artık belirgin şekilde...

İran’ın başkenti Tahran’da, üç gün önce başlayan normalleşme süreci artık belirgin şekilde ilerliyor. ABD ve İsrail’in "Tahran’ı tahliye edin" şeklindeki tehditleri üzerine kentten ayrılan çok sayıda vatandaşın büyük bir kısmı ateşkes haberiyle kente geri dönerek hayatı yeniden eski akışına kavuşturuyor. Tahran sokaklarında trafik yoğunluğu eski günlere dönerken, kafeler, alışveriş merkezleri ve iş yerleri tekrar hareketlendi. Şehir merkezinde ve yerleşim bölgelerinde sokaklar kalabalıklaşıyor; vatandaşlar günlük rutinlerine dönmenin rahatlığını yaşarken, atmosferde karmaşık duygular da hissediliyor.

İran’ın başkenti Tahran’da, üç gün önce başlayan normalleşme süreci artık belirgin şekilde...

İran’ın başkenti Tahran’da, üç gün önce başlayan normalleşme süreci artık belirgin şekilde ilerliyor. ABD ve İsrail’in "Tahran’ı tahliye edin" şeklindeki tehditleri üzerine kentten ayrılan çok sayıda vatandaşın büyük bir kısmı ateşkes haberiyle kente geri dönerek hayatı yeniden eski akışına kavuşturuyor. Tahran sokaklarında trafik yoğunluğu eski günlere dönerken, kafeler, alışveriş merkezleri ve iş yerleri tekrar hareketlendi. Şehir merkezinde ve yerleşim bölgelerinde sokaklar kalabalıklaşıyor; vatandaşlar günlük rutinlerine dönmenin rahatlığını yaşarken, atmosferde karmaşık duygular da hissediliyor.

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