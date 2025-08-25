Tahran'da Sağlık Çalışanları Gazze'deki Soykırımı Protesto Etti

Tahran'da sağlık çalışanları Gazze'deki saldırıları protesto etti

Tahran Üniversitesi önünde toplanan grup tepkisini gösterdi

İran'ın başkenti Tahran'da sağlık çalışanları, Gazze'de Filistinlilere karşı devam eden İsrail saldırılarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Tahran Üniversitesi önünde toplanan sağlık çalışanları, İran ve Filistin bayrakları taşıdı ve 'Gazze'yi kurtarın' ile 'Soykırımı durdurun' yazılı dövizler açtı.

Gösteri sırasında basın açıklaması yapan İran Tıp Konseyi Başkanı Muhammed Reiszade, Gazze'yi "insan vicdanının mezarlığı" olarak nitelendirdi.

Reiszade, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda 20'den fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: Bugün, siyonist rejimin Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne yönelik yeni saldırısında, yaralılara yardım sağlayan 20'den fazla sağlık personeli şehit oldu. Görünen o ki Gazze'deki günlük katliam, halkın gözünde bir rakam haline gelmiş ve günümüz dünyasını utandırıp mahcup ediyor.

Reiszade ayrıca Tel Aviv'in işlediği suçlara karşı küresel vicdanın harekete geçmesi gerektiğini vurguladı ve İsrail'in Dünya Sağlık Örgütü ve Kızılhaç gibi uluslararası sağlık kuruluşlarından çıkarılması çağrısında bulundu.