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Tahran'ın Kedili Parkı: Lale Parkı

Tahran'daki Lale Parkı, doğal güzellikleri ve yüzlerce kedisiyle ziyaretçilerine eşsiz anlar sunuyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 13:29
Tahran'ın Kedili Parkı: Lale Parkı

Tahran'ın Kalbindeki Tarihi Lale Parkı

Tahran, İran’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini barındıran başkenti, Lale Parkı ile dikkat çekiyor. Bu tarihi park, yüzlerce kedisiyle sadece doğaseverlerin değil, hayvan severlerin de ilgisini çekiyor.

Tarihi Arka Plan

1966 yılında açılan Lale Parkı, 35 hektarlık bir alanı kapsıyor. Bu bölge, Şah Rıza Pehlevi döneminde Celaliye Bahçesi adıyla biliniyordu; askeri bir alan olarak kullanılıyordu. Devrim öncesinde Farah Parkı olarak anılan bu park, Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin eşi tarafından bir yeşil alana dönüştürüldü.

Parkın Değişimi

1979’daki devrim sonrasında, park Hüsrev Golsorhi adıyla anılmaya başlandı. Daha sonra ise halk arasında Lale Parkı ve popüler olarak Kedili Park isimlerini aldı. Bu alan, yıl boyunca çeşitli bitki türleriyle göz alıcı bir deneyim sunmaktadır.

Kedi Sayısı ve Ziyaretçiler

Parka gelenlerin ilgisini çeken kedilerin varlığı, parkın kuruluş dönemine kadar uzanıyor. İlk kediler, doğal ve sakin atmosferi nedeniyle buraya yerleşerek, zamanla parkın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ziyaretçiler, parkta bulunan yiyecek ve su noktaları sayesinde, bu sevimli dostları besleyerek vakit geçiriyor.

Kültürel Yapıların Yanı Başında

Lale Parkı, İran Ulusal Müzesi ve Modern Sanat Müzesi gibi önemli kültürel yapıları da bünyesinde barındırıyor. Hem doğal güzellikleri hem de kedileriyle, Tahran’ın merkezinde huzur dolu bir mola yeri sunuyor.

Sonuç

Lale Parkı, Tahran’ın kalbinde, doğa ile iç içe olmanın yanı sıra, sevimli kedileriyle unutulmaz anlar yaşamak isteyen ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı...

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı, sadece yeşil alanları ve dinlenme yerleriyle değil, aynı zamanda burada yaşayan yüzlerce kedisiyle de ünlü.

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı...

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı, sadece yeşil alanları ve dinlenme yerleriyle değil, aynı zamanda burada yaşayan yüzlerce kedisiyle de ünlü.

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı...

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı, sadece yeşil alanları ve dinlenme yerleriyle değil, aynı zamanda burada yaşayan yüzlerce kedisiyle de ünlü.

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı...

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı, sadece yeşil alanları ve dinlenme yerleriyle değil, aynı zamanda burada yaşayan yüzlerce kedisiyle de ünlü.

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı...

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı, sadece yeşil alanları ve dinlenme yerleriyle değil, aynı zamanda burada yaşayan yüzlerce kedisiyle de ünlü.

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı...

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı, sadece yeşil alanları ve dinlenme yerleriyle değil, aynı zamanda burada yaşayan yüzlerce kedisiyle de ünlü.

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı...

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı, sadece yeşil alanları ve dinlenme yerleriyle değil, aynı zamanda burada yaşayan yüzlerce kedisiyle de ünlü.

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı...

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı, sadece yeşil alanları ve dinlenme yerleriyle değil, aynı zamanda burada yaşayan yüzlerce kedisiyle de ünlü.

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı...

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı, sadece yeşil alanları ve dinlenme yerleriyle değil, aynı zamanda burada yaşayan yüzlerce kedisiyle de ünlü.

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı...

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı, sadece yeşil alanları ve dinlenme yerleriyle değil, aynı zamanda burada yaşayan yüzlerce kedisiyle de ünlü.

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı...

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı, sadece yeşil alanları ve dinlenme yerleriyle değil, aynı zamanda burada yaşayan yüzlerce kedisiyle de ünlü.

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı...

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı, sadece yeşil alanları ve dinlenme yerleriyle değil, aynı zamanda burada yaşayan yüzlerce kedisiyle de ünlü.

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı...

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı, sadece yeşil alanları ve dinlenme yerleriyle değil, aynı zamanda burada yaşayan yüzlerce kedisiyle de ünlü.

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı...

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı, sadece yeşil alanları ve dinlenme yerleriyle değil, aynı zamanda burada yaşayan yüzlerce kedisiyle de ünlü.

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı...

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı, sadece yeşil alanları ve dinlenme yerleriyle değil, aynı zamanda burada yaşayan yüzlerce kedisiyle de ünlü.

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı...

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı, sadece yeşil alanları ve dinlenme yerleriyle değil, aynı zamanda burada yaşayan yüzlerce kedisiyle de ünlü.

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı...

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı, sadece yeşil alanları ve dinlenme yerleriyle değil, aynı zamanda burada yaşayan yüzlerce kedisiyle de ünlü.

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı...

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı, sadece yeşil alanları ve dinlenme yerleriyle değil, aynı zamanda burada yaşayan yüzlerce kedisiyle de ünlü.

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı...

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı, sadece yeşil alanları ve dinlenme yerleriyle değil, aynı zamanda burada yaşayan yüzlerce kedisiyle de ünlü.

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı...

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı, sadece yeşil alanları ve dinlenme yerleriyle değil, aynı zamanda burada yaşayan yüzlerce kedisiyle de ünlü.

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı...

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı, sadece yeşil alanları ve dinlenme yerleriyle değil, aynı zamanda burada yaşayan yüzlerce kedisiyle de ünlü.

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı...

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı, sadece yeşil alanları ve dinlenme yerleriyle değil, aynı zamanda burada yaşayan yüzlerce kedisiyle de ünlü.

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı...

İran’ın başkenti Tahran’ın merkezinde yer alan kentin en eski ve en büyük parklarından Lale Parkı, sadece yeşil alanları ve dinlenme yerleriyle değil, aynı zamanda burada yaşayan yüzlerce kedisiyle de ünlü.

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