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Tahtalı Dağı'nın Zirvesi Karla Kaplandı

Antalya'nın Tahtalı Dağı, etkili olan karla karışık dolu ile beyaza büründü. Ziyaretçiler kartpostallık manzaralarla karşılaştı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 14:15
Tahtalı Dağı'nın Zirvesi Karla Kaplandı

Tahtalı Dağı'nda Sürpriz Karla Dolu Karışımı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Tahtalı Dağı'nın zirvesi, mevsim normallerinin dışında bir hava durumu ile karşılaştı. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa bir süre sonra karla karışık doluya dönüştü.

Yüksekliği 2 bin 365 metre olan Tahtalı Dağı'nın zirvesi, yaşanan bu yağışlarla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Bu doğal manzara, hem bölge sakinleri hem de ziyaretçiler için etkileyici bir tablo oluşturdu.

Olympos Teleferik'ten Açıklama

Tahalı Dağı'na turistik teleferik seferleri düzenleyen Olympos Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, yağışın mevsim açısından büyük bir sürpriz olduğunu vurguladı. Ziyaretçilerin de bu duruma şaşırdığını belirten Culfa, "Kar yağışı olarak başlayıp bir süre sonra karla karışık dolu şeklinde devam etti. Bu mevsimde beklemediğimiz bir şey olduğu için bizlere de büyük sürpriz oldu. Yağış, seferlerimiz açısından olumsuzluğa neden olmadı." dedi.

Culfa, teleferik seferlerinin güvenli bir şekilde devam ettiğini ve ziyaretçilerin bu eşsiz manzarayı görebilmeleri için davet ettiklerini sözlerine ekledi.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde karla karışık dolu etkili oldu.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde karla karışık dolu etkili oldu.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde karla karışık dolu etkili oldu.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde karla karışık dolu etkili oldu.

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