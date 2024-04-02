Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde İstanbul'un yeni Belediye Başkanı olarak yeniden Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesiyle birlikte, şehirdeki taksi sorununa dair zaman zaman çıkan tartışmalara odaklanan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İmamoğlu'nu tebrik etti.

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın sandık başına gitmesiyle tamamlanan yerel seçimler, CHP'nin büyükşehirlerdeki yönetim sayısını artırmasıyla dikkat çekti.

Ancak en fazla merak edilen sonuç İstanbul'unkidi. Mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sandıktan bir kez daha galip ayrıldı.

İstanbul'da uzun süredir devam eden ve karmaşık hale gelen taksi sorununda ise dönem dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu arasında görüş ayrılıkları yaşanıyordu.

Aksu, son zamanlarda AK Parti'nin İstanbul Adayı Murat Kurum'u da desteklediğini belirtmişti. Ancak seçim sonuçlarına karşın Aksu, İmamoğlu'nu sosyal medya aracılığıyla tebrik etti.

Aksu'nun sosyal medya paylaşımında, "31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini, büyük bir olgunluk ve demokrasi şöleni içerisinde geride bıraktık. Sonuçların, ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim. Başta yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen sayın Ekrem İmamoğlu beyefendi olmak üzere tüm belediye başkanlarına tebrik eder, görevlerinde başarılar dilerim" ifadelerine yer verildi.



