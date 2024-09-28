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Taksicilere Arazi Tahsisi İmkanı

Taksicilere yönelik yeni düzenleme ile arazi tahsisi yapılabilecek. Kooperatifler için emlak vergi değeri üzerinden bedel belirlenecek.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 11:17
Taksicilere Arazi Tahsisi İmkanı

Yeni Yönetmelik İle Taksicilere Destek

Kültür turizm koruma ve gelişim bölgelerinde faaliyet gösteren taksi esnafının kurduğu kooperatifler veya odalar için önemli bir gelişme yaşandı.

Arazi Tahsisi ve Bedel Belirleme

Bu kooperatif ve odalar, emlak vergi değerinin %1'inden az olmamak kaydıyla, Arazi Tahsis Komisyonunca belirlenecek bedel üzerinden arazi tahsisi alabilecekler.

Yönetmelikteki Değişiklikler

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile ayrıca, turizm yatırımı belgeli tesislerde izinsiz kapasite artırımı tespit edilirse, bu durum için ek kullanım bedelinin on katı kadar bir ödeme alınacak ve kesin tahsis iptal edilebilecek.

Günübirlik Tesisler ve Altyapı Hizmetleri

Yönetmelik, kiralanan ücretsiz girişli günübirlik tesis alanlarında karavan park alanı yapımına da imkan tanırken, altyapı hizmetlerinin yürütülmesi için kamu kuruluşları ve yerel idareler işbirliği yapabilecek. Önemli Eklemeler

Yeni düzenleme ile "turizm ulaşım hizmetleri" de bu kapsama dahil edilerek, bölgede faaliyet gösteren şirketler ve taksi esnafı kooperatifleri için uygun arazilerin tahsis edilebilmesi sağlanacak.

Bu değişiklik, turizm sektöründeki esnafı güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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