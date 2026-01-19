Taksim'de Kar Yağışı Böyle Görüntülendi

Taksim'de kar yağışı, meydan ve çevresinde oluşan etkileyici görüntülerle kameralara yansıdı; paylaşılan kareler sosyal medyada ilgi topladı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:43
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:43
Taksim Meydanı'nda karın oluşturduğu etkileyici manzaralar kameralara yansıdı

Taksim meydanında gerçekleşen kar yağışı, bölgenin simgesel noktalarında beyaz örtü oluşturdu. Kar tanelerinin düşüşü, meydanın ve çevre sokakların görünümünü değiştirdi.

Görüntülerde vatandaşların yağış altında yürüyüşleri, araçların yavaşlayan trafiği ve meydanın karla kaplanan zeminleri dikkat çekti. Kaydedilen sahneler, kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak yoğun ilgi gördü.

Paylaşılan kareler, Taksim'de oluşan atmosferi ve kentin günlük yaşamındaki kısa süreli değişimi gözler önüne serdi.

