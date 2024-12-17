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Taksim-Kabataş Füniküler Hattında Seferler Yeniden Başladı

Taksim-Kabataş füniküler hattındaki seferler, teknik arızanın giderilmesiyle normale döndü.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 21:28
Taksim-Kabataş Füniküler Hattında Seferler Yeniden Başladı

Taksim-Kabataş Füniküler Hattında Seferler Normale Döndü

Taksim-Kabataş füniküler hattı, teknik arızanın giderilmesinin ardından seferlerine yeniden başladı. Metro İstanbul, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, arıza nedeniyle durdurulan F1 güzergahtındaki seferlerin tekrar aktif olduğunu duyurdu.

Müjdelere gelen bu haber, hem yolcuları hem de çevredeki esnafı sevindirdi. Yolcuların günlük ulaşımında önemli bir yer tutan Taksim-Kabataş hattı, kesintisiz seferlerin başlamasıyla yeniden eski yoğunluğuna ulaşmayı hedefliyor.

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