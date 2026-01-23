Talas Belediyesi karla mücadelede seferber: 'Yolumuzu değil gönlümüzü de açtı'

Talas Belediyesi kış ekipleri, 90 kişilik ekip ve geniş araç filosuyla yoğun kar yağışında yolları açık tutuyor; vatandaşlardan teşekkür mesajları geldi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:20
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:20
Talas Belediyesi karla mücadelede seferber: 'Yolumuzu değil gönlümüzü de açtı'

Talas Belediyesi kış çalışmalarıyla yolları ve gönülleri açıyor

Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Ekipleri, yeniden etkili olan kar yağışıyla birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece gündüz yürütülen tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla Talas’ın ana arterleri ve kırsal mahalle yolları açık tutuluyor.

Koordinasyon merkezi ve ekipler sahada

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından belediye binası içinde 5 yıl önce kurulan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezinde, yağış ve hava sıcaklıkları anbean takip ediliyor. Bölgeye anında müdahale eden ekipler, 90 kişiden oluşan kış çalışmaları kadrosu ile 2 vardiya halinde görev yapıyor.

Ekipler, Talas’ın 22 kırsal mahallesi ve ilçe merkezindeki ana arterleri gösteren kameraları izleyerek ulaşımın aksamaması için gece gündüz nöbet tutuyor. Kameraları ve araçları takip eden ekipler, vatandaşlardan gelen taleplere de anında yanıt veriyor; kırsalda yer yer 1 metreyi aşan kara araçları saplanan vatandaşlara da ulaşarak yardım sağlıyor.

Vatandaşlardan teşekkür ve memnuniyet

Sakaltutan Mahallesi’nde aracı karın altında mahsur kalan Muharrem Taşan, kışın zorlu geçtiğini belirterek; "Talas Belediyesi sağ olsun bütün ekipmanlarıyla her zaman yanımızda ve iletişim halinde. Özellikle Beyaz Masa çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Kapanan yollarımızı açıyorlar. Çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum. Belediyemizden memnunuz" dedi.

Yoğun yağışta aracı kalan bir başka vatandaş İlhan Daşan da; "Durumu belediye ekiplerine bildirdik. Sağ olsunlar acil olarak cevap verdiler ve yolumuzu açtılar. Belediyeye teşekkür ediyorum. Belediye bizim sadece yolumuzu değil gönlümüzü de açıyor. Belediyecilikte gerçekten öncülük ediyor" ifadelerini kullandı. Alaybeyli Mahallesi sakini Emrah Yaktın ise, en zor zamanlarında bile gerekenin en iyi şekilde yapıldığını vurgulayarak, "Belediyemizden ve başkanımızdan memnunuz" şeklinde konuştu.

Tüm araçlar seferber

Karla mücadelede ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yoğun olarak görev yapan araç ve ekipmanlar şunlar: 6 adet bıçaklı tuzlama kamyonu, 2 adet greyder, 5 adet kepçe, 6 adet traktör, 3 adet büyük kepçe, 4 adet mini kepçe, 2 adet kontrol aracı ve 2 adet elle tuzlama aracı. Bu araçlar, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için aralıksız çalışıyor.

Talas Belediyesi ekipleri, koordineli çalışma ve teknolojik takip ile karla mücadelede hızlı müdahale süreçlerini sürdürüyor ve vatandaşlardan gelen talepleri önceliklendirerek hizmet veriyor.

TALAS BELEDİYESİ KIŞ ÇALIŞMALARI EKİPLERİ; YENİDEN ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BERABER ÇALIŞMALARINI...

TALAS BELEDİYESİ KIŞ ÇALIŞMALARI EKİPLERİ; YENİDEN ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BERABER ÇALIŞMALARINI HIZ KESMEDEN SÜRDÜRÜYOR.

TALAS BELEDİYESİ KIŞ ÇALIŞMALARI EKİPLERİ; YENİDEN ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BERABER ÇALIŞMALARINI...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meram’da MEGA 2026’ya Güçlü Programla Giriyor: Gençlik, Spor ve Eğitimde Yeni Dönem
2
Dr. Özgür Ecemiş'ten Sirozdan Korunma Önerileri
3
Erdoğan'ın 24 Ocak Aydın Ziyareti: Trafiğe Kapatılacak Yollar ve Tedbirler
4
Hakan Ülken Karaçi'de EİT TSO ve Sürdürülebilir Turizm Forumu'nu Temsil Etti
5
Siirt’te UMKE Paletli Araçla Diyaliz Hastasını Hastaneye Ulaştırdı
6
HAGİAD'dan Mustafa Elitaş'a Vefa Açıklaması
7
Kayseri Büyükşehir’den kırsalda 106 proje: 97 milyon 628 bin TL’lik çocuk ve spor yatırımı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları