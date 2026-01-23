Talas Belediyesi karla mücadelede seferber: 'Yolumuzu değil gönlümüzü de açtı'

Talas Belediyesi kış çalışmalarıyla yolları ve gönülleri açıyor

Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Ekipleri, yeniden etkili olan kar yağışıyla birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece gündüz yürütülen tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla Talas’ın ana arterleri ve kırsal mahalle yolları açık tutuluyor.

Koordinasyon merkezi ve ekipler sahada

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından belediye binası içinde 5 yıl önce kurulan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezinde, yağış ve hava sıcaklıkları anbean takip ediliyor. Bölgeye anında müdahale eden ekipler, 90 kişiden oluşan kış çalışmaları kadrosu ile 2 vardiya halinde görev yapıyor.

Ekipler, Talas’ın 22 kırsal mahallesi ve ilçe merkezindeki ana arterleri gösteren kameraları izleyerek ulaşımın aksamaması için gece gündüz nöbet tutuyor. Kameraları ve araçları takip eden ekipler, vatandaşlardan gelen taleplere de anında yanıt veriyor; kırsalda yer yer 1 metreyi aşan kara araçları saplanan vatandaşlara da ulaşarak yardım sağlıyor.

Vatandaşlardan teşekkür ve memnuniyet

Sakaltutan Mahallesi’nde aracı karın altında mahsur kalan Muharrem Taşan, kışın zorlu geçtiğini belirterek; "Talas Belediyesi sağ olsun bütün ekipmanlarıyla her zaman yanımızda ve iletişim halinde. Özellikle Beyaz Masa çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Kapanan yollarımızı açıyorlar. Çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum. Belediyemizden memnunuz" dedi.

Yoğun yağışta aracı kalan bir başka vatandaş İlhan Daşan da; "Durumu belediye ekiplerine bildirdik. Sağ olsunlar acil olarak cevap verdiler ve yolumuzu açtılar. Belediyeye teşekkür ediyorum. Belediye bizim sadece yolumuzu değil gönlümüzü de açıyor. Belediyecilikte gerçekten öncülük ediyor" ifadelerini kullandı. Alaybeyli Mahallesi sakini Emrah Yaktın ise, en zor zamanlarında bile gerekenin en iyi şekilde yapıldığını vurgulayarak, "Belediyemizden ve başkanımızdan memnunuz" şeklinde konuştu.

Tüm araçlar seferber

Karla mücadelede ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yoğun olarak görev yapan araç ve ekipmanlar şunlar: 6 adet bıçaklı tuzlama kamyonu, 2 adet greyder, 5 adet kepçe, 6 adet traktör, 3 adet büyük kepçe, 4 adet mini kepçe, 2 adet kontrol aracı ve 2 adet elle tuzlama aracı. Bu araçlar, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için aralıksız çalışıyor.

Talas Belediyesi ekipleri, koordineli çalışma ve teknolojik takip ile karla mücadelede hızlı müdahale süreçlerini sürdürüyor ve vatandaşlardan gelen talepleri önceliklendirerek hizmet veriyor.

