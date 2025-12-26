Talas Muhtarları Kepez'te Buluştu

Talas Muhtarları Kepez Mahallesi'nde Toplandı

Talas Belediyesi’nin mahallelerde güçlü iletişim ve çözüm odaklı hizmet anlayışını pekiştiren aylık muhtarlar toplantısı bu ay Kepez Mahallesi Sosyal Tesisinde gerçekleştirildi. Ev sahipliğini Kepez Mahalle Muhtarı Adem Demirezen yaptı.

Geniş katılım ve ortak akıl

Toplantıda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Talas Kaymakamı İlyas Memiş mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek değerlendirmeler yaptı ve birlik mesajları verdi. Programa İlçe Emniyet Müdürü Enis Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Özer, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, Talas Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Alaattin Kayabaşı ile Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı ve Barbaros Mahalle Muhtarı Levent Karakaya da katıldı.

Buluşmada mahallelerin ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve sosyal destekler ele alındı; ortak akıl vurgusu öne çıktı.

Başkan Yalçın'ın mesajı

Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın şu ifadeleri kullandı: "Muhtarlarımız vatandaşlarımızın en yakınında bulunan insanlar. Devlet ve belediye adına hizmet ediyorsunuz. Vatandaşlarımızın size ilettiği talepleri bizlere ulaştırıyorsunuz, biz de gücümüz yettiğince yerine getiriyoruz. Yüzümüzü yere baktıracak yapılmadık iş kalmadı. Kıyafetinden yakacağına, yiyeceğine kadar kimin ihtiyacı varsa bize bildirin."

Kırsaldaki öğrencilere destek

Başkan Yalçın, sosyal destek çalışmalarına da değinerek hayırseverlerin katkılarıyla okullardaki tüm öğrencilere kışlık ayakkabı dağıtımı yapılacağını; önümüzdeki günlerde mont dağıtımının da gerçekleştirileceğini bildirdi. Başkan Yalçın ayrıca, "Allah hayır sahiplerimizden razı olsun" dedi.

Kaymakam Memiş'in değerlendirmesi

Talas Kaymakamı İlyas Memiş toplantının örnek bir çalışma olduğunu vurgulayarak, "Bu toplantılar gerçekten çok kıymetli. Başka ilçelerde çok fazla örneği olmayan bir program. Hem muhabbetin olduğu hem de mahallelerimizin konularının görüşüldüğü güzel bir ortam. Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam Memiş ayrıca devletin sosyal yardım imkanlarında 15 farklı alanda yardım kalemi bulunduğunu hatırlatarak, bu desteklerin hak sahiplerine ulaştırılmasında muhtarların önemli görevleri olduğuna işaret etti.

Muhtarlardan teşekkür

Toplantının ev sahibi Kepez Mahalle Muhtarı Adem Demirezen, yapılan hizmetler için teşekkür etti ve bu buluşmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yenidoğan Mahalle Muhtarı Adem Atasoy ise, "Muhtarlar olarak her zaman ne desek yardımcı oldunuz. Her konuda her yerde işi bitirdiniz. Allah razı olsun başkanım" sözleriyle Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

TALAS BELEDİYESİ’NİN MAHALLELERDE GÜÇLÜ İLETİŞİM VE ÇÖZÜM ODAKLI HİZMET ANLAYIŞINI PEKİŞTİREN AYLIK MUHTARLAR TOPLANTISI, BU AY KEPEZ MAHALLESİ SOSYAL TESİSİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.