Talas'ta Miniklerden 'Yerli Malı Haftası' Coşkusu

Kayseri Talas'ta Yüksek Mimar Selçuk Karakimseli İlkokulu'nda 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası etkinliklerle kutlandı; protokol, veliler ve öğrenciler katıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:22
Okulda renkli program

Kayseri'nin Talas ilçesinde ilkokul öğrencileri, Yerli Malı Haftası heyecanını coşkulu bir programla yaşadı. Yüksek Mimar Selçuk Karakimseli İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikler 12-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Protokol ve velilerin katılımı

Etkinliğe ilçe protokolü, okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Program kapsamında öğrenciler, Yerli Malı Haftası hakkında bilgilendirildi ve hazırlanan gösteri ve sunumlarla kutlama yapıldı.

Stantlar ve ikramlar

Okulda kurulan stantlarda öğrenciler tarafından hazırlanan ürünler sergilendi ve ziyaretçilere ikram edildi. Etkinlikler, çocukların hem eğlenmesini hem de yerli üretimin önemini öğrenmesini sağladı.

