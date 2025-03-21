Talat Bulut, 'Mavi Kuş' Filmi Hakkında Duygularını Paylaştı

Talat Bulut, "Mavi Kuş" Filmiyle İlgili Düşüncelerini Açıkladı

Usta oyuncu Talat Bulut, çekimleri devam eden 'Mavi Kuş' filmi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bulut, kariyerine yön veren projelerden birinin bu film olduğunu ve bunun ona grafiğinin yükselme seyrini gösterdiğini belirtti.

Mustafa Kutlu'nun Eserinden Uyarlandı

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Mustafa Kutlu'nun kaleme aldığı önemli eser 'Mavi Kuş', sinemaya da uyarlandı. TRT ortak yapımı film, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde çekiliyor ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destek sağladığı projeye Ahmet Sönmez yönetmenlik yapıyor.

Erzincan Mekânı ve Duygular

Talat Bulut, filmdeki çekimlerin Erzincan'da yapıldığını ve bu mekânın anlatılmak istenen duyguyu izleyiciye ulaştırmada kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, yönetmene ve kadroya duyduğu güveni dile getirdi.

Deneyim ve Merak