TALES New York’ta İlk Ödül Töreni: İHA Muhabiri Dilek Kaya'ya Toplumsal Hizmet Ödülü

Türk Amerikan Kolluk Kuvvetleri Derneği (TALES), New York'taki ilk ödül gecesinde İHA muhabiri Dilek Kaya’yı Toplumsal Hizmet Ödülü ile onurlandırdı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 13:03
Türk kökenli NYPD mensuplarından birlik ve topluma hizmet vurgusu

New York’ta görev yapan Türk kökenli polislerin kurduğu Türk Amerikan Kolluk Kuvvetleri Derneği (TALES), ilk kez düzenlediği ödül töreninde toplumla kolluk kuvvetleri arasındaki bağı güçlendiren isimleri onurlandırdı. Geceye NYPD üst düzey yetkilileri, T.C. New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, Türk ve Amerikan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Tören boyunca birlik, dayanışma ve toplumsal hizmet mesajları öne çıktı. Başarılı polis memurları ile Türk-Amerikan toplumuna katkı sunan liderlere ödüller takdim edildi.

Başkan Uğur Bek: Birlik ve bağlılık mesajı

Törenin açılış konuşmasını yapan TALES Başkanı Uğur Bek, derneğin vizyonu ve Türk kökenli polislerin ABD’deki dayanışmasına dikkat çekti. Bek konuşmasında yönetim ve üyelerine teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bu akşamki katılımınız, bizi bir araya getiren ve daha güçlü, daha bağlı bir topluluk oluşturmamızı sağlayan birlik, bağlılık ve ortak amacın bir kanıtıdır. Yönetim kurulu üyeleri ve mütevelli heyeti üyelerine; liderliğiniz ve vizyonunuz her türlü başarıyı mümkün kılıyor. Türk Amerikan Kolluk Kuvvetleri Derneği’nin değerli üyeleri, sarsılmaz bağlılığınız, gururunuz ve tutkunuz için teşekkür ederim"

Bek, derneğin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarını sundu ve gecede başarılı polis memurlarının yanı sıra kolluk-halk ilişkilerini güçlendiren üç toplum liderine ödül takdim edileceğini belirtti. Bu isimler arasında New York Türk Amerikan Merkezi Başkanı Erol Akyürek, İhlas Haber Ajansı (İHA) ABD Muhabiri Dilek Kaya ve TASC Direktörü Muhammet Sami Görgülü yer aldı.

İHA muhabiri Dilek Kaya'ya Toplumsal Hizmet Ödülü

Ödül töreninde, toplumla kolluk kuvvetleri arasındaki güçlü iletişimi destekleyen çalışmaları nedeniyle İHA’nın ABD Muhabiri Dilek Kaya’ya Toplumsal Hizmet Ödülü verildi. Tören, Türkiye ile ABD arasındaki toplumsal iş birliğinin önemine vurgu yapan konuşmalar ve dostluk mesajlarıyla tamamlandı.

