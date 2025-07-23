'Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası' Konya'da Başladı

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen 'Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası''nın pilot il olarak seçilen Konya’da başlatıldığını duyurdu. Bu kampanya, halkın daha besleyici ve sağlıklı ekmek tüketimini teşvik etmek amacıyla hayata geçirildi.

Sağlık Sorunlarına Karşı Önlem

Tanıtım toplantısında konuşan Ersin Dilber, tam buğday ekmeğinin tüketilmesiyle diyabet, kalp-damar hastalıkları ve obezite gibi sağlık sorunlarının riskinin azaltılabileceğini belirtti. 2013 yılında yürürlüğe giren mevzuatla birlikte, tam buğday ve kepek ekmeğinin satış yerlerinde bulundurulmasının zorunlu hale getirildiğini hatırlatan Dilber, "Bu düzenlemelere rağmen tam buğday ekmeği ve ununun kullanımı istenen seviyede değil. Tüketimi artırarak toplumsal bir zihniyet dönüşümü sağlamalıyız," dedi.

Paydaşlarla İşbirliği

Kampanya hakkında bilgi veren Dilber, Konya’daki kamu kurumları ve diğer paydaşlarla işbirliği yaparak tam buğday ekmeğinin üretimini teşvik ettiklerini ifade etti. "Bu kampanyanın başarılı olabilmesi için fırıncılar, zincir marketler, un fabrikaları ve kamu kuruluşlarının desteği büyük önem taşıyor," diyen Dilber, eğitim kurumlarında ve yemekhanelerde tam buğday ekmeğinin daha fazla yer alacağına vurgu yaptı.

Vali Akın'dan Destek Mesajı

Konya Valisi İbrahim Akın ise, tam buğday ekmeğinin sağlıklı tercihlerle birlikte tüketilmesinin toplum sağlığını olumlu yönde etkileyeceğini belirtti. "Bu kampanyanın amacı, sağlık bilincini artırmak ve sofralarımızı sağlıklı ekmeklerle buluşturmak," diyerek Konya'nın hem üretim hem de sağlıklı yaşamın öncüsü olduğunu vurguladı.

Uzmanlardan Bilgilendirme

Tanıtım programında, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel de tam buğday ekmeğinin sağlık üzerine etkilerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Programa; Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve çeşitli sektör temsilcileri katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca yürütülen "Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası" pilot ile seçilen Konya'da başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca yürütülen "Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası" pilot ile seçilen Konya'da başlatıldı.