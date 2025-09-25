Tammun'da İsrail operasyonu: 2 Filistinli öldü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir evi kuşatarak iki Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Operasyonun ayrıntıları

Filistin resmi ajansı WAFA kaynaklı habere göre, İsrail askerleri gece saatlerinde Batı Şeria'nın Tuba kentinde bağlı Tammun beldesinde bir evi kuşattı.

Askerlerin bölgeye keskin nişancılar yerleştirdiği ve kuşattıkları eve ateş açtığı ifade edildi. Saldırıda Muhammed Kasım Süleyman ve Ala Cevdat Beni Odeh adlı iki Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail askerlerinin yaklaşık 3 saat süren kuşatmanın ardından öldürülen iki Filistinlinin naaşlarını alarak Tammun'dan çekildiği aktarıldı.

Bölgedeki durum ve kayıplar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığı bildiriliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1044 Filistinli hayatını kaybetti, 7 binden fazlası ise yaralandı.