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Tanzanyalı Kalp Cerrahı Türkiye'de Türkülerle Tanınıyor

Kalp damar cerrahı Mugisha Kyaruzi, Türk kültürüne olan ilgisi ve türkü repertuarıyla dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 11:10
Tanzanyalı Kalp Cerrahı Türkiye'de Türkülerle Tanınıyor

Tanzanyalı Kalp Cerrahı Türkiye'de Türkülerle Tanınıyor

Kalp damar cerrahı Mugisha Kyaruzi, Türkiye'de görev yapan Tanzanyalı doktorlar arasında ezberlediği türkülerle öne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde, AA'nın 'Afrika'nın Türkiye'deki Dost Yüzleri' dosya haberinde, Kyaruzi'nin Türk kültürünü kucaklama sürecini ve türkülere olan sevgisini paylaştı.

Türkiye İkinci Evi Oldu

Kyaruzi, tam 18 yıldır Türkiye’de yaşadığını belirterek, burayı ikinci evi olarak gördüğünü ifade etti. 2006 yılında dil öğrenmek amacıyla Türkiye’ye gelen Kyaruzi, Ankara'da 8 ay kaldıktan sonra İzmir’de 7 yıl tıp eğitimi aldı. Uzmanlık sınavını kazanarak İstanbul’da mesleğine başladı.

Misafirperverlik ve Sıcakkanlılık

Tanzanya'da büyüyen Kyaruzi, Türk insanının misafirperverliğinden etkilendiğini dile getirerek, “Türk insanları özellikle çok misafirperverlerdir. Sıcakkanlıdırlar. İyi insanlardır.” sözleriyle hissettiği sıcaklığı aktardı. Kyaruzi, burada kalmaya karar vermesinin sebebinin de bu sıcaklık olduğunu vurguladı.

Türkçe ve Türk Kültürü

Kyaruzi’nin hayatının büyük bir bölümünü Türkiye'de geçirdiğini kaydederek, “Avrupa kültürüyle Tanıştım, Türk insanını tanıdım, dilinizi öğrendim, örf ve adetlerinizi öğrendim.” şeklinde konuştu. Türkiye'de evlenerek bir kız çocuğu sahibi oldu ve bu durumun kendisini Türkiye'ye bağladığını ifade etti.

Hastalarının Duygularını Anlayabiliyor

Kyaruzi, hastalarının muayene sürecindeki ilk izlenimlerini de paylaştı. Hastalarına Türkçe konuşarak sıcak bir iletişim kurduğunu belirterek, “O sıcaklığı görünce ben mi baktım, yoksa başkası mı? Onlar açısından bu fark etmiyor.” şeklinde ifade etti. İlk kez odaya giren hastalarının yüz ifadelerinden hangi dili konuşacaklarına karar vermekte zorlandıklarını gözlemlediğini söyledi.

Türkülerdeki Ustalığına Hayranlık

Meslektaşı Doç. Dr. Gökalp Altun, Kyaruzi'nin çalışkanlığını ve becerisini vurgulayarak, “Eminim benden, belki de sizlerden daha iyi, daha çok türkü biliyordur.” dedi. Kyaruzi'nin yüksek el becerileri ve güzel sesi ile türkü söyleme yeteneğine de dikkat çekti.

Türkiye'de kalp damar cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Tanzanyalı doktor Mugisha Kyaruzi, Türk...

Türkiye'de kalp damar cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Tanzanyalı doktor Mugisha Kyaruzi, Türk meslektaşlarını ezberlediği türkülerle şaşırtıyor. AA'nın "Afrika'nın Türkiye'deki Dost Yüzleri" başlıklı dosya haberinin altıncısında Türkiye'de kalp damar cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Tanzanyalı Kyaruzi, meslek hayatını ve türkülere olan ilgisini anlattı.

Türkiye'de kalp damar cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Tanzanyalı doktor Mugisha Kyaruzi, Türk...

Türkiye'de kalp damar cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Tanzanyalı doktor Mugisha Kyaruzi, Türk meslektaşlarını ezberlediği türkülerle şaşırtıyor. AA'nın "Afrika'nın Türkiye'deki Dost Yüzleri" başlıklı dosya haberinin altıncısında Türkiye'de kalp damar cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Tanzanyalı Kyaruzi, meslek hayatını ve türkülere olan ilgisini anlattı.

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