Tanzanyalı Masailer 47. Avrasya Maratonu'nda Su Farkındalığı İçin Koştu

Tanzanya Masai kabilesi üyeleri, Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği ile 47. Avrasya Maratonu halk koşusunda su krizine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 18:36
Tanzanya'dan gelen Masai kabilesi üyeleri, yaşadıkları bölgelerdeki su sorununa dikkat çekmek amacıyla Türkiye İş Bankası 47. Avrasya Maratonu'nun halk koşusuna yöresel kıyafetleriyle katıldı.

Masailer ve Dernek Maratonda

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği, Afrika'da milyonlarca insanı etkileyen su krizine dikkat çekmek için masalara özel bir farkındalık çalışmasıyla maratona katıldı. Derneğin davetiyle Türkiye'ye gelen Masailer ve dernek gönüllüleri, koşu sırasında ellerindeki su kovalarıyla ülkelerindeki su sıkıntısını simgeledi; maraton katılımcıları ve izleyiciler etkinliğe alkışlarla destek verdi.

Amaç: Kamuoyu Farkındalığı

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneğinin Gençlik Birimi Başkanı Fatih Sultan Mehmet Akyol, maratona katılma amaçlarını şöyle özetledi: "Kültürlerin ve medeniyetlerin suyun etrafında birleştiğini ve geliştiğini gösterebilmek amacıyla Masai kabilesinden misafirlerimizi burada ağırladık. Bizim için heyecan verici bir süreç oldu. Bugün, dünyada yaşanan su sorununa karşı bir kamuoyu farkındalığı oluşturmayı hedefliyoruz."

Derneğin Gençlik Birimi Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar Başkanı Zeynep Eslem Tümer de Afrika'da milyonlarca insanın suya ulaşma konusunda yaşadığı zorlukları bildiklerini belirterek, Masailerle birlikte koşarak bu soruna dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

Türk Halkına Destek Çağrısı

Masailer arasında yer alan Adam Chogi ise yaşadıkları coğrafyada suya ulaşmakta büyük güçlük çektiklerini anlattı. Chogi, "Eşlerimiz su getirmek için 6-7 saat süren yolculuklar yapıp dönüyor." diyerek temiz suya ulaşamamanın beraberinde getirdiği sorunlara dikkat çekti. Chogi, Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneğinin çalışmalarının çok değerli olduğunu ve Türk halkının desteklerini beklediklerini sözlerine ekledi.

