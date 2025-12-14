TAREM'de Tarih ve Sanat Canlanıyor — Talas'ta Restorasyon Eğitimi

TAREM: Tarih ve sanat Talas'ta hayat buluyor

Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi (TAREM), kursiyerlerin el emeği eserleriyle adeta bir sanat atölyesine dönüştü. Merkez, tarihî ve kültürel değerleri modern tekniklerle buluşturan özgün çalışmalara ev sahipliği yapıyor.

Eserlerde teknik ustalık ve kültürel derinlik

Zincidere Mahallesi'ndeki tarihî Kız Yetimhanesi müştemilatı içinde eğitim verilen merkezde ortaya çıkan örnekler dikkat çekiyor. Kursiyerlerin eserleri arasında Osmanlı Devlet Armasının taş işlemeli rölyefi, ahşaptan oyulmuş bozkurt figürü ve taştan yapılmış minyatür köprü maketi bulunuyor.

Taş üzerine işlenen Osmanlı Devlet Arması, ince işçilik ve detaylarıyla öne çıkarken motiflerdeki derinlik geleneksel bezeme sanatını başarıyla yansıtıyor. Ahşap oyma bölümündeki bozkurt figürü, detaylı tüy dokusu ve dinamizmiyle profesyonel bir çalışmayı andırıyor. Doğal ahşap dokusunun korunması ve oyma tekniğinin ustalığı eseri daha da etkileyici kılıyor. Taş işçiliği kursunda ortaya çıkan minyatür köprü modeli ise tarihî köprü mimarisinin küçük ölçekte gerçeğe yakın bir yorumunu sunuyor; taşların işlenişi, kemer detayları ve korkuluk formu kursiyerlerin gelişen teknik hâkimiyetini gösteriyor.

Mesleki eğitim ve uluslararası iş imkânı

TAREM, Talas Belediyesinin restorasyon ve geleneksel el sanatlarına verdiği önemin somut bir örneği. Kursiyerler burada hem mesleki beceri kazanıyor hem de kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlıyor. Merkezden mezun olan kursiyerler, e-devletten sorgulanabilen sertifika sahibi olurken, yurt içinde ve uluslararası restorasyon projelerinde çalışma imkânı bulabiliyor.

Belediye’nin bu alandaki vizyoner yaklaşımı, tarihî mirası geleceğe taşıyan bir eğitim modeli oluşturuyor ve TAREM, Talas'ta sanat, emek ve kültürün buluştuğu bir merkez olarak ön plana çıkıyor.

