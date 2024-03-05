Tarih netleşti! İstanbul, iki yeni metro hattına kavuşuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yakında hizmete girecek olan Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı hakkında bilgiler verdi. Uraloğlu, metro hattının 8,4 kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğunu ve 7 istasyonun bulunduğunu dile getirdi. Ek olarak, metronun saatte 80 kilometrelik bir hızla seyahat edeceğini ve her gün 1 milyon yolcuyu taşıyacağını belirtti.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı’nın son durumu hakkında bilgi verdi. Uraloğlu, “Toplamda 13,3 kilometre TBM yapımı ve 3,6 kilometre klasik tünel açma yöntemi ile birlikte 16,9 kilometre tünel kazısı ve 17 kilometre demir yolu rayı montajını tamamladık. Bu süreçte 7 istasyonda 105 bin metrekarelik kapalı alanın inşasını da bitirdik.” dedi.





Uraloğlu, “Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı’nda test ve devreye alma çalışmaları son aşamada. İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı’nın Gayrettepe-Kağıthane bağlantısının ve Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’nin ardından İstanbul’a yeni bir raylı sistem hattı ekliyoruz.

Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı, İstanbul’un ulaşım ağına önemli bir katkı sağlayacak. Projeyi çok yakın bir zamanda hizmete açmayı planlıyoruz ve İstanbul’a yeni bir metro hattı kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.