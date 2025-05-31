Tarih ve Medeniyet Gezisi Hayme Ana Türbesi'nde Start Aldı

Tarih ve Medeniyet Gezisi Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi", 81 ilden 300 öğrenciyle birlikte Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Hayme Ana Türbesi'nden başladı.

Bu özel gezi, gençlerin tarih ve medeniyet mirasıyla buluşturulması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacı taşımaktadır.

Hayme Ana Türbesi'nde Dualar Edildi

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin büyükannesi ve Ertuğrul Gazi'nin annesi olan Hayme Ana'nın kabrinin bulunduğu Çarşamba köyünde, öğrenciler dua etti. Dua esnasında Osmanlı'nın kuruluşuyla ilgili bilgi verildi ve mehter ile okçuluk gösterileri gerçekleştirildi.

Öğrencilere Tarih Anlatıldı

Kütahya Yurt Hizmetleri Müdürü İbrahim İşçimen, yaptığı konuşmada, katılımcıların ecdat tarafından miras bırakılan kültürel değerleri görme fırsatı bulacaklarını belirtti. Domaniç Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Naci Uzuncan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na böyle anlamlı bir program gerçekleştirdikleri için teşekkür etti.

Domaniç Kütüphanesi Müdürü Veysel Karataş, öğrencilere Hayme Ana’nın tarihteki önemini anlattı. Ayrıca, Domaniç ilçesi Karaköy imam hatibi Ferhat Kızıltaş Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Gezi Programı

Gezi programı boyunca öğrenciler, sırasıyla şu noktaları ziyaret edecek:

Bilecik'teki Hamidiye Külliyesi

Ertuğrul Gazi Müzesi

Şeyh Edebali Türbesi

Bursa'daki Emir Sultan Camisi, Yeşil Cami, Ulu Cami, Orhan Gazi ve Osman Gazi türbeleri

Çanakkale'deki Kilitbahir Kalesi, Merkez Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği, Şehitler Abidesi, Morto Koyu, Seddülbahir Kalesi, Yahya Çavuş Şehitliği, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi", 81 ilden öğrencilerin katılımıyla Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Hayme Ana Türbesi'nden başladı. Hayme Ana'nın türbesinde dua eden öğrencilere Osmanlının kuruluşuyla ilgili bilgi verilerek mehter ve okçuluk gösterileri sunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi", 81 ilden öğrencilerin katılımıyla Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Hayme Ana Türbesi'nden başladı. Hayme Ana'nın türbesinde dua eden öğrencilere Osmanlının kuruluşuyla ilgili bilgi verilerek mehter ve okçuluk gösterileri sunuldu.