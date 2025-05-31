DOLAR
39,16 0,36%
EURO
44,47 0,03%
ALTIN
4.152,82 -0,05%
BITCOIN
4.062.427,37 0,86%

Tarih ve Medeniyet Gezisi Hayme Ana Türbesi'nde Start Aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen tarih gezisi, Hayme Ana Türbesi'nde başladı ve 81 ilden 300 öğrenci katıldı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 10:24
Tarih ve Medeniyet Gezisi Hayme Ana Türbesi'nde Start Aldı

Tarih ve Medeniyet Gezisi Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi", 81 ilden 300 öğrenciyle birlikte Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Hayme Ana Türbesi'nden başladı.

Bu özel gezi, gençlerin tarih ve medeniyet mirasıyla buluşturulması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacı taşımaktadır.

Hayme Ana Türbesi'nde Dualar Edildi

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin büyükannesi ve Ertuğrul Gazi'nin annesi olan Hayme Ana'nın kabrinin bulunduğu Çarşamba köyünde, öğrenciler dua etti. Dua esnasında Osmanlı'nın kuruluşuyla ilgili bilgi verildi ve mehter ile okçuluk gösterileri gerçekleştirildi.

Öğrencilere Tarih Anlatıldı

Kütahya Yurt Hizmetleri Müdürü İbrahim İşçimen, yaptığı konuşmada, katılımcıların ecdat tarafından miras bırakılan kültürel değerleri görme fırsatı bulacaklarını belirtti. Domaniç Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Naci Uzuncan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na böyle anlamlı bir program gerçekleştirdikleri için teşekkür etti.

Domaniç Kütüphanesi Müdürü Veysel Karataş, öğrencilere Hayme Ana’nın tarihteki önemini anlattı. Ayrıca, Domaniç ilçesi Karaköy imam hatibi Ferhat Kızıltaş Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Gezi Programı

Gezi programı boyunca öğrenciler, sırasıyla şu noktaları ziyaret edecek:

  • Bilecik'teki Hamidiye Külliyesi
  • Ertuğrul Gazi Müzesi
  • Şeyh Edebali Türbesi
  • Bursa'daki Emir Sultan Camisi, Yeşil Cami, Ulu Cami, Orhan Gazi ve Osman Gazi türbeleri
  • Çanakkale'deki Kilitbahir Kalesi, Merkez Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği, Şehitler Abidesi, Morto Koyu, Seddülbahir Kalesi, Yahya Çavuş Şehitliği, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Kuruluştan...

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi", 81 ilden öğrencilerin katılımıyla Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Hayme Ana Türbesi'nden başladı. Hayme Ana'nın türbesinde dua eden öğrencilere Osmanlının kuruluşuyla ilgili bilgi verilerek mehter ve okçuluk gösterileri sunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Kuruluştan...

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi", 81 ilden öğrencilerin katılımıyla Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Hayme Ana Türbesi'nden başladı. Hayme Ana'nın türbesinde dua eden öğrencilere Osmanlının kuruluşuyla ilgili bilgi verilerek mehter ve okçuluk gösterileri sunuldu.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CSO Sezonu Sirba Orkestrası ile Coşkulu Bir Konserle Kapatıldı
2
İlkokul Velileri, Sevgi ve Saygıyı Tiyatro ile Anlattı
3
Afyonkarahisar'da Sağanak Yağışlar Devam Ediyor
4
Bursa'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Zanlı Yakalandı
5
Bursa'da Öğrenciler ve Veliler Çadır Kampı ile Eğlendi
6
Isparta'da Öykü Gürman'dan Unutulmaz Konser
7
Bozay: Türkiye, Avrupa'nın Güvenlik ve Ekonomik Direnci için Vazgeçilmez

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı