Tarihde Bugün: Gazeteciler İçin Önemli Bir Gün

10 Ocak: Gazetecilerin Hakları İçin Dönüm Noktası

10 Ocak 1961, Türk basın tarihi açısından önemli bir milattır. Bu tarihte, gazetecilerin haklarını düzenleyen 212 sayılı yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yasa, gazetecileri "fikir işçisi" statüsünde değerlendirerek, basın özgürlüğünün temellerini atmıştır.

Gazetecilerin Mücadelesi

212 sayılı yasanın kabulü öncesinde, basının karşı karşıya olduğu baskılara dikkat çekmek amacıyla İstanbul Gazeteciler Sendikası (İGS) önderliğinde eylemler gerçekleştirilmiştir. Gazete patronları, söz konusu yasanın hem çıkmaması hem de çıkarsa değiştirilmesi amacıyla hareket etmişlerdir. Bu durum, "Gazetemizi Üç Gün Kapatıyoruz" başlıklı ortak bildiriyle kamuoyuna ilan edilmiştir.

10 Ocak sabahı, okurlar gazetelerinde "Gazetemizi Üç Gün Kapatıyoruz" başlığı altında, Akşam, Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet ve diğer büyük gazetelerin patronlarının ortak bildirisiyle karşılaştılar. Gazeteciler, bu duruma itiraz ederek, "Simidimiz ve Hürriyetimiz İçin" gibi sloganlarla eylem yaptı.

Yeşil Sahalar ve Basın Gazetesi

Boykot sürecinde çıkan Basın adlı gazete, üç günlük eylem sırasında 100 bin tirajla dikkat çekmiştir. Boykot, 14 Ocak 1961'de sona ermiş ve gazeteler yeniden yayına başlamıştır. Bu süreçte, İGS, bu mücadelenin başarısını taçlandırmak amacıyla 1962 yılında 10 Ocak'ı Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlamaya karar vermiştir.

Marshall Yardımı ve Diğer Tarihi Olaylar

Ayrıca, 12 Ocak 1952'de ABD yönetimi tarafından Türkiye'ye 58 milyon dolarlık askeri yardım onaylanmıştır. Bu, Marshall Planı çerçevesinde gerçekleşmiş olup, ülkemizdeki önemli ekonomik ve sosyal gelişmeleri etkilemiştir.

Diğer Tarihsel Gelişmeler

Haftanın diğer önemli olaylarına bakıldığında, 6 Ocak tarihinde birçok uluslararası ve ulusal önemli gelişmeler yaşanmış; 1838'de Samuel Morse'un "Morse Alfabesi"ni geliştirmesi gibi, katkı sağlayan birçok olay kaydedilmiştir. Her bir tarih, tarihin akışını etkileyen önemli olaylarla doludur.