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Tarihe Damlalar: 31 Ocak ve 1 Şubat Olayları

31 Ocak ve 1 Şubat tarihindeki önemli olaylar arasında Türk lirasının reformu, Abdi İpekçi suikasti ve daha fazlası yer alıyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 12:07
Tarihe Damlalar: 31 Ocak ve 1 Şubat Olayları

31 Ocak Olayları

Türk Lirasına 6 Sıfır Atılması
Türk lirasından 6 sıfır atılmasını öngören yasa, 31 Ocak 2004 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasa ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti para biriminin adı "Yeni Türk Lirası" (YTL) olarak değiştirildi. 1 Ocak 2005'te YTL, tedavüle çıkarıldı; 1 Ocak 2009'da ise "Yeni" ibaresi kaldırılarak TL'ye dönüş yapıldı.

Ekonomik Sebepler

Türkiye, 30 yıla yakın süredir yüksek enflasyonla mücadele veriyordu. Ekonomik şartlar, paranın itibarını sarsmış ve günlük işlemler sırasında büyük sıkıntılara yol açmıştı. Dolayısıyla, bu reform, hem para biriminin değeri hem de ekonomik işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla hayata geçirildi.

Abdi İpekçi'nin Suikasti
Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, 1 Şubat 1979'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Bu trajik olay, Türkiye'deki basın özgürlüğü açısından önemli bir dönüm noktası oldu.

Öteki Tarihi Olaylar

1 Şubat ve Öncesi

Yunanistan ile Ahali Mübadelesi
Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan anlaşma ile yaklaşık 1,5 milyon kişi yer değiştirdi. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki azınlık sorunlarının çözümü adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Önemli Tarihler

  • 27 Ocak: Elektrik ampulünün patenti (1880)
  • 28 Ocak: Yavuz Sultan Selim'in Kahire'ye girişi (1517)
  • 29 Ocak: Mustafa Kemal Paşa'nın Latife Uşaklıgil ile evliliği (1923)
  • 30 Ocak: Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasının karara bağlanması (1919)
  • 31 Ocak: Türkiye'de ilk kitabın basımı (1729)

Dünya Genelinde Önemli Gelişmeler

1 Şubat tarihi dünya üzerinde birçok önemli olaya da tanıklık etti, bunlar arasında Lumiere Kardeşler'in sinematografı icadı (1895) ve Abdi İpekçi suikastı bulunmaktadır.

Tarih boyunca yaşanan bu tür olaylar, sadece ulusal değil uluslararası dengeleri de etkilemiştir. Her olay, birçok farklı tarihin kesişim noktasında yeni bir hikaye oluşturmuştur.

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