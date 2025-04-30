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Tarihi Gökmedrese, Gaziosmanpaşa Üniversitesine Devredildi

Tokat'taki tarihi Gökmedrese, Vakıflar ile protokol imzalayarak Gaziosmanpaşa Üniversitesine devredildi. Restorasyon 2025'te tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 17:48
Tarihi Gökmedrese, Gaziosmanpaşa Üniversitesine Devredildi

Tokat'taki Tarihi Gökmedrese Devredildi

Tokat'ta bulunan tarihi Gökmedrese, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine (TOGÜ) devredildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamada, kentin önemli tarihi yapılarından biri olan Gökmedrese'de 2020 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının 2025 yılında tamamlanacağı belirtildi. Gökmedrese'nin devri için Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yürütülen sürecin sonuna gelindiği ifade edildi.

Rektörden Açıklama

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Gökmedrese'nin yalnızca mimari bir miras değil, aynı zamanda bilimsel ve kültürel bir merkez olarak değerlendirileceğini vurguladı. Yılmaz, "Bu değerli yapıyı üniversitemizin kültürel, sanatsal ve akademik etkinliklerinde kullanmak üzere devralıyoruz. Gökmedrese, geçmişle gelecek arasında bir köprü olacak." ifadelerini kullandı.

Vakıflar Müdüründen Vurgular

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan ise "Gökmedrese oldukça önemli bir tarihi eser. Gökmedrese gibi tarihi yapıların korunarak geleceğe aktarılması önemli. Tarihi yapımızı üniversitemize devrettik. Bu yapımız bundan sonra çeşitli bilimsel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Devir teslimin ardından Gökmedrese'nin akademik, kültürel ve sanatsal amaçlarla değerlendirilmesi planlanıyor. Üniversite yönetimi tarafından yapılacak çalışmalarla tarihi yapı, sempozyum, sergi, konferans ve çeşitli sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Tokat'ta bulunan tarihi Gökmedrese, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında...

Tokat'ta bulunan tarihi Gökmedrese, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine (TOGÜ) devredildi. TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz (solda) ve Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan (sağda) arasında protokol imzalandı.

Tokat'ta bulunan tarihi Gökmedrese, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında...

Tokat'ta bulunan tarihi Gökmedrese, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine (TOGÜ) devredildi. TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz (solda) ve Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan (sağda) arasında protokol imzalandı.

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